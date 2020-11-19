Требования к сантехнике в новых домах решил пересмотреть Минстрой. Это позволит модернизировать оборудование в санузлах и снизить стоимость подключения к сетям. Как следствие, теоретически могут немного снизиться и цены на жилье.

Действующий свод правил учитывает технологии, которые имелись 35 лет назад, отмечает замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков. В новом же используются научно-исследовательские работы последних лет. К примеру, на основании статистики удалось уточнить среднесуточную норму расхода воды для жилых зданий - она снижена с 210 до 160-180 литров на человека в сутки (на 15-25 процентов). Это, соответственно, снижает и стоимость подключения к сетям.

Также предусмотрена возможность оснащения ванных комнат электрифицированными полотенцесушителями. Впервые сформулирована рекомендация по замене воды питьевого качества на природную или частично очищенную воду - для тех потребителей, у которых нет необходимости именно в питьевой воде.

В водопроводных стояках можно будет использовать "комплектные изделия", включающие в одном корпусе регулятор давления, фильтр и запорное устройство.

Это позволит в разы уменьшить количество разъемных соединений. Следовательно, снизится вероятность аварий и протечек, ускорится монтаж, удобнее станет эксплуатация водопроводных стояков. Кроме того, это сократит габариты сантехнических шкафов.

В новом своде правил уделяется внимание и энергоэффективности зданий. В частности, установлены требования по сбору и использованию дождевых и талых вод. Их предлагается использовать для поливомоечных, противопожарных и технологических нужд.

"Экономический эффект от пересмотра свода правил в масштабах страны может достигать многих сотен миллионов рублей", - считает вице-президент НП "АВОК" Александр Колубков. На это повлияют применение новых технологий, оптимизация мощностей, сокращение сроков проектирования и строительства, в том числе благодаря уменьшению периодов сбора исходно-разрешительной документации и сроков разработки проектной документации за счет применения типовых решений.

Сейчас завершается процедура экспертизы проекта документа в ТК 465 "Строительство", сообщает минстрой.

Пересмотр норм водопотребления давно назрел, отмечает управляющий директор группы "Самолет" Алексей Козлов. "При проектировании мы закладываем 210 литров на человека в сутки при том, что фактическое потребление составляет не более 160 литров. Сокращение норм закроет практику утверждения специальных техусловий для каждого конкретного объекта, что снижает затраты застройщиков на подготовку исходно-разрешительной документации". Предлагаемые меры приведут и к сокращению затрат на создание инженерной инфраструктуры. А поскольку затраты на обслуживание этого "избытка" закладываются в тарифы сетевых организаций, снижение норм может привести и к снижению тарифов для жителей, считает Козлов. По его мнению, в пересмотре нуждаются также устаревшие стандарты электро- и теплоснабжения.

Разработанный свод правил, который будет касаться только новых домов, позволит оптимизировать процесс технологического присоединения и в конечном счете немного снизить цену квадратного метра, говорит эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.