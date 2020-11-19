Минздрав предлагает оставить аборты в системе ОМС

Минздрав отказался выводить аборты из системы ОМС, сообщили в ведомстве. "Предложения о выводе абортов из системы ОМС и создании специализированных учреждений по проведению процедуры прерывания беременности вне рамок системы здравоохранения, не поддерживаются министерством", - говорится в пресс-релизе.

Ранее с таким предложением выступил главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин, который как раз и призвал создать специальные центры, где будут работать медработники, согласные делать аборты по этическим соображениям.

Между тем, в сообщении Миздрава отмечается, что министерством с 2012 года реализуется комплексная программа профилактики абортов. Она включает целую систему профилактических мероприятий. Так, например, при женских консультациях и родильных домах работают психологи, а также центры медико-социальной поддержки, которые оказывают психологическую помощь беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И сегодня таких центров уже более полутора тысяч.

Мероприятия, проводимые Минздравом, дают ощутимые результаты, следует из пресс-релиза. Так, только за один 2019 год число абортов по желанию женщины снизилось на 11%, или более чем на 29,9 тысячи случаев, за пять лет - на 41%, то есть более чем на 182,1 тысячи случаев в год.