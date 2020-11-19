Мишустин поручил срочно обеспечить лекарствами амбулаторных больных COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин требует без промедления наладить систему обеспечения бесплатными препаратами людей, которые лечатся от коронавирусной инфекции на дому.

На заседании правительства его председатель вернулся к прошедшему накануне совещанию у президента, где подробно обсуждались меры, необходимые незамедлительно для повышения эффективности лечения граждан с COVID-19.

В первую очередь, премьер указал на поддержку медицинских работников. "Надо в самые короткие сроки обеспечить выполнение поручения президента, которое касалось студентов-медиков, имея в виду дополнительные выплаты в размере семи тысяч рублей в месяц для студентов медицинских училищ и 10 тысяч рублей для учащихся вузов, ординаторов и аспирантов", - указал Мишустин.

На лекарства правительство ранее выделило регионам дополнительные средства. "Нужно проконтролировать, насколько эффективно они расходуются, без промедления наладить систему обеспечения бесплатными препаратами тех людей, которые лечатся на дому, - заявил премьер. -Сейчас важно продолжить интенсивно наращивать выпуск лекарств, которые пользуются повышенным спросом".