Мишустин сообщил о новом порядке выплат пособий по материнству с 2022 года

Новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству предполагает их перечисление напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. О его введении премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства.

В некоторых регионах система уже работает в пилотном режиме и неплохо себя зарекомендовала: у организаций меньше бумажной работы, люди быстрее получают положенные выплаты, а территориальные органы фонда проверяют правильность начислений.

"Поэтому с 2022 года такую практику распространим на всю страну, - заявил глава кабинета министров. - Более того, перейдем на проактивный формат работы: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности". Гражданам не нужно будет писать заявлений, а получение сведений для назначения выплат будет проходить в электронном виде. Это поможет людям сберечь время, силы, и, как это часто бывало при оформлении документы, нервы, подчеркнул Мишустин.