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19.11.2020 18:19
Рубрика: Власть

Пост за здравие

Михаил Мишустин вводит более жесткий отбор кандидатов на должности руководителей здравоохранения в регионах
Текст: Владимир Кузьмин
Получая все больше жалоб на бездействие и равнодушие должностных лиц, правительство решило взять на контроль назначение в регионах руководителей систем здравоохранения. Кандидаты будут согласовываться с Минздравом России. По поручению президента подготовлены необходимые изменения в законодательство, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Также он ввел прямой порядок выплат больничных и пособий по материнству.
Михаил Мишустин поручил срочно обеспечить лекарствами амбула-торных больных COVID-19. Фото: Александр Астафьев/Pool/ТАСС Михаил Мишустин поручил срочно обеспечить лекарствами амбула-торных больных COVID-19. Фото: Александр Астафьев/Pool/ТАСС
Михаил Мишустин поручил срочно обеспечить лекарствами амбула-торных больных COVID-19. Фото: Александр Астафьев/Pool/ТАСС

Проблема координации между федеральным и региональным уровнями заставила правительство непосредственно участвовать в управленческих решениях на местах. Кабмин меняет порядок отбора кандидатов на посты руководителей здравоохранения в субъектах Федерации.

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"В последние месяцы жалоб на бездействие и равнодушие должностных лиц звучит немало, - объяснил Мишустин на заседании правительства в четверг. - Новый порядок предполагает более жесткий отбор на такой важный для здоровья людей пост". Губернаторов обяжут согласовывать кандидата с Министерством здравоохранения РФ. По словам премьера, на подобных должностях многое зависит от требовательности, профессионализма, ответственности того, кто руководит здравоохранением в области, республике или другом субъекте Федерации, как бы ни называлась такая должность - региональный министр или вице-губернатор. Процедуру согласования установят после вступления закона в силу.

На заседании правительства Михаил Мишустин также указал на поддержку медицинских работников. "Надо в самые короткие сроки обеспечить выполнение поручения президента, которое касалось студентов-медиков, имея в виду дополнительные выплаты в размере семи тысяч рублей в месяц для студентов медицинских училищ и 10 тысяч рублей для учащихся вузов, ординаторов и аспирантов", - заявил глава кабинета министров.

На лекарства правительство ранее выделило регионам дополнительные средства. "Нужно проконтролировать, насколько эффективно они расходуются, без промедления наладить систему обеспечения бесплатными препаратами тех людей, которые лечатся на дому, - заявил премьер. - Сейчас важно продолжить интенсивно наращивать выпуск лекарств, которые пользуются повышенным спросом".

В последние месяцы жалоб на бездействие и равнодушие должностных лиц звучит немало

Кроме того, правительство подготовило для регионов третий транш помощи. Ранее на покрытие дефицита бюджетов в субъекты уже направляли 200 миллиардов рублей. "Сегодня выделим еще 80 миллиардов рублей для компенсаций тех поступлений, которые недополучили в ряде регионов. Средства получат 39 субъектов РФ", - заявил премьер. Дотации пойдут в те регионы, в которых на 1 ноября собственные доходы снизились по сравнению с расчетной величиной, пояснил министр финансов Антон Силуанов. При распределении также учитывались возможности с финансированием первоочередных социальных расходов: зарплата, содержание учреждений, меры соцподдержки граждан, медицинское страхование неработающих граждан. "Регионы должны направить получаемые средства на выполнение социальных обязательств, а также на расходы, связанные с обеспечением функционирования системы здравоохранения и других жизненно важных сфер", - подчеркнул глава минфина.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Михаил Мишустин сообщил еще об одном новом порядке - при выплатах больничных и пособий по материнству. Их перечислением будут заниматься не работодатели, а напрямую Фонд социального страхования. В некоторых регионах система уже работает в пилотном режиме и неплохо себя зарекомендовала: у организаций меньше бумажной работы, люди быстрее получают положенные выплаты, а территориальные органы фонда проверяют правильность начислений.

"Поэтому с 2022 года такую практику распространим на всю страну, - заявил глава кабинета министров. - Более того, перейдем на проактивный формат работы: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности". Гражданам не нужно будет писать заявлений, а получение сведений для назначения выплат будет проходить в электронном виде. Это поможет людям сберечь время, силы и, как это часто бывало при оформлении документов, нервы, подчеркнул Мишустин.

В повестку заседания включили блок вопросов, посвященных спорту. На утверждение представили проект стратегии развития физической культуры и спорта на ближайшие 10 лет. Документ ориентирован на достижение национальной цели по сохранению благополучия людей. "Россия - спортивная страна, и речь не только о высоких результатах наших профессиональных спортсменов. С каждым годом все больше людей систематически занимаются спортом. За последние 10 лет их число выросло более чем в два раза. И такие тенденции необходимо сохранить", - подчеркнул Мишустин.

Показатели действующей стратегии, рассчитанной до 2020 года, в основном достигнуты, оценил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Новыми задачами станут повышение до 70 процентов уровня удовлетворенности граждан условиями для занятия спортом, такая же доля систематически занимающихся спортом, а доля детей и молодежи в возрасте до 29 лет, вовлеченных в спорт, возрастет, как планируется, до 90 процентов.

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