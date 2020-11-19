Мурашко потребовал ускорить выдачу бесплатных лекарств от коронавируса

Необходимо ускорить выдачу бесплатных лекарств пациентам с COVID-19, которые лечатся амбулаторно, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко 19 ноября на селекторном совещании с руководителями региональных органов управления здравоохранением. Сегодня препарата от коронавируса доступны жителям 43 регионов. Министр отметил, что лечение должно быть своевременным, от этого зависит его успех.

Обеспечивать медпрепаратами тех, кто лечится на дому, необходимо сразу после постановки им диагноза, к тому же - без посещения ими аптек, следует из его слов. Такой порядок снизит количество контактов между людьми, что поможет сдержать распространение инфекции. К тому же люди не будут заниматься самолечением, а будут пить те лекарства, которые им назначил врач. Как ранее сообщили в пресс-службе Минздрава, до конца года бесплатными лекарствами за счет средств федерального бюджета будут обеспечены не менее 640 500 амбулаторных пациентов (без учета Москвы).

Отдельно министр обратил внимание, что врачи должны вести пациентов в соответствии с последней версией методических рекомендаций, поскольку следование им обеспечит лучшие результаты в лечении граждан от коронавируса. Министерство подготовило и разместило видеомодули для медицинских работников на основе методических рекомендаций, которые доступны для просмотра онлайн, подчеркнул он.