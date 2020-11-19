Мурашко рекомендовал регионам готовиться к Новому году заблаговременно

Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Александр Корольков/РГ

Регионам необходимо уже сегодня начать подготовку к большому объему работы в новогодние праздники, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в четверг, 19 ноября, на селекторном совещании с руководителями органов управления здравоохранением регионов.

Он отметил, что в период зимних каникул система здравоохранения всегда испытывает дополнительную нагрузку. "Регионы должны готовиться к ней уже сейчас: в эти дни необходимо обеспечить бесперебойную работу стационарных и амбулаторных медицинских организаций, лабораторий",- сказал министр. При этом помощь должна оказываться в полном объеме, а тестирование и выписка пациентов проводиться без задержек, следует из его слов.

Ранее министр неоднократно говорил, что ситуация в системе здравоохранения в России, как и в мире в целом, остается напряженной из-за пандемии и фактически сегодня идет мобилизация медицинской системы.