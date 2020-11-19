Мутации, которые сделали бы коронавирус опаснее, не зафиксированы

Специалисты не зафиксировали мутаций коронавируса, которые сделали бы его более опасным и не ожидают обнаружить такие в ближайшее время. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Сегодняшние изменения в вирусе никак не влияют на его эпидемиологический потенциал, он не становится более патогенным или вирулентным, не становится более "злым" или более заразным, - заверила Анна Попова. - В прогнозах ученых всего мира каких-либо мутаций, которые могут привести к серьезному осложнению, нет".

По данным главы Роспотребнадзора, уже проведено более 1200 исследований, в ходе которых специалисты контролируют возможные мутации коронавируса. Значительных изменений они не показали. При этом вирус, циркулирующий в Сибири, имеет некоторые особенности, но они не делают его опаснее, заверила Попова. Эта разновидность распространена в Японии, ее исследования продолжаются.