На сайте Минобороны появился раздел с архивными материалами о противотанкистах ВОВ

Раздел открывают документы, описывающие различные эпизоды таких боев 1-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Один из них противотанкисты вели 25 октября 1941 года на подступах к Москве - в районе Волоколамска. Тогда на позиции полка фашисты обрушили массированные танковые атаки. В первой участвовало 50 танков, во второй - уже 200. Из описания начальника штаба полка гвардии майора Шипневского видно, какое колоссальное напряжение, мужество и мастерство проявили тогда артиллеристы. "К 12:00 поле боя покрылось сплошным дымом и, несмотря на то, что день был солнечным, видимость была на 20-40 метров. Огонь орудий не прекращался ни на минуту. Автоматчики заходили орудию в тыл и вели огонь по расчетам", - задокументировал события начштаба. В результате двух с половиной часов непрерывного огня артиллеристы уничтожили 69 танков, до 2 батальонов пехоты и 3 самолета фашистов.

В штабах прекрасно понимали, как рискуют истребители танков и старались оценить их доблестные действия не только орденами и медалями, но и материальным поощрением. Немногие, наверное, знают, что в годы войны артиллеристы-противотанкисты имели ряд преимуществ перед бойцами и командирами других родов войск. Так, из опубликованного в разделе рассекреченного приказа наркома обороны Союза ССР от 1 июля 1942 г. № 0528 следует, что, к примеру, начальствующему /офицерскому/ составу истребительно-противотанковых артиллерийских полков, дивизионов и батарей устанавливался полуторный, а сержантскому и рядовому составу - двойной оклад содержания.

Этим же приказом были повышены в званиях командиры орудий и их заместители (наводчики), которым в обязательном порядке присваивались звания старшего сержанта и сержанта соответственно. Еще вводилась должность заместителя наводчика с присвоением звания "младший сержант". Не были забыты премии за каждый подбитый танк: командиру орудия и наводчику - по 500 рублей, остальному составу орудийного расчета - по 200 рублей. Это были значительные по тем временам суммы.

Любопытен и такой факт. Помимо специального нарукавного знака для истребителей танков, тем же приказом Наркома обороны СССР закреплялась особая маркировка для пушек. Ее наносили внутри щита орудия в правом верхнем углу. По этой маркировке можно было узнать число подбитых расчетом вражеских танков.

К концу 1942 года назрел пересмотр штатной организации наших артиллерийских частей. Как ее предлагалось провести, рассказывает рассекреченная докладная записка начальника штаба Главного управления командующего артиллерией Красной армии Самсонова от 17 декабря 1942 г. На основе глубокого анализа сложившегося положения с артиллерийскими частями и соединениями, их оснащенности и опыта боевого применения на фронтах Великой Отечественной войны генерал обосновывает необходимость коренного изменения в составе и численности пушечных, гаубичных, минометных и истребительно-противотанковых частей и подразделений. Результатом этой кропотливой штабной работы стал приказ Народного комиссара обороны Союза ССР от 10 апреля 1943 г. № 0063 "О закреплении артиллерийских полков усиления за армиями и сформировании для фронтов истребительно-противотанковых и минометных бригад". Этот документ также представлен в новом разделе на сайте Минобороны РФ.

Рассекреченные архивные документы свидетельствуют, что применению истребительно-противотанковых артиллерийских частей во время Великой Отечественной войны уделялось серьезное внимание на всех уровнях. Так, датированное 17 июня 1943 года письмо начштаба артиллерии Южного фронта подчиненным штабам и частям сопровождалось докладными записками "Использование истребительно-противотанковых артиллерийских полков в противотанковой борьбе" и "Эффективность стрельбы прямой наводкой по танкам на дальние дистанции 1000-1500 метров". Резолюция красным (командирским) карандашом на письме гласит: "Размножить для полков для проработки и обмена опытом". Можно не сомневаться, что содержание этих документов довели до адресатов.

Несомненный интерес представляет рассекреченный приказ наркома обороны от 2 августа 1944 г. №0032. Для усиления огневой мощи и увеличения маневренности отдельных истребительно-противотанковых артиллерийских бригад документом предписывалось в их состав включать самоходные артиллерийские полки, имевшие на вооружении установки СУ-85. Нарком приказал менее чем за три недели сформировать и передать командующему артиллерией Красной армии пятнадцать таких полков.

В разделе представлены документы, подробно анализирующие использование истребителей-противотанкистов в боях за пригород польской столицы городок Прага осенью 1944 года и в сражениях на территории Венгрии зимой-весной 1945-го. Надо иметь в виду, что Варшаву немецкое командование рассматривало как "ворота" в Германию. К 1944 году там создали мощнейший укрепленный район с долговременными огневыми точками, противотанковыми рвами, эскарпами и минными полями.

Тем не менее, советская артиллерия смогла прорвать укрепленную полосу противника. При освобождении польской столицы один час и 45 минут продолжалась артиллерийская атака, затем в наступление пошла пехота. Огненный вал был настолько сильным, что фашисты были или уничтожены или так деморализованы, что до конца операции не могли оказать нашим бойцам серьезного сопротивления.

Часть архивных документов рассказывает о подвигах истребителей танков. Так, в разделе представлены наградные материалы на старшего лейтенанта Бойцова. Звание Героя Советского Союза ему присвоили в феврале 1944 года. На тот момент офицер уже был награжден орденом Красного Знамени и Отечественной войны 2-й степени. Всякий раз при награждении командование отмечало умелое руководство Бойцова подразделением в бою, личную инициативу, смелость и мужество командира батареи.

На боевом счету расчета орудия 227-го Краснознаменного артиллерийского полка 70-й стрелковой дивизии, возглавляемого старшим сержантом Ворониным, числились 5 немецких пулеметных гнезд, 11 их блиндажей, 4 пулемета с прислугой, 1 подбитый танк и живая сила противника. Примечательно, что этот расчет состоял из пяти родных братьев Ворониных. 8 августа 1941 года в боях за эстонский населенный пункт Кабала они прямой наводкой в упор расстреляли движущиеся колонны немецких автоматчиков.

А об установлении в нашей стране профессионального праздника артиллеристов можно узнать со страниц армейской газеты "За победу", номера которой опубликованы в новом разделе на сайте Минобороны РФ. "Учитывая большие боевые заслуги артиллерии Красной армии на всех фронтах Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, установить ежегодный праздник День Артиллерии. День Артиллерии праздновать ежегодно 19 ноября", - говорится в Указе Президиума Верховного Совета СССР, размещенном в номере за 23 октября 1944 года. Этот день предписывалось во всех столицах союзных республик, а также в Ленинграде, Сталинграде, Севастополе, Одессе, Хабаровске и Новосибирске "отмечать двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий".

В минобороны подчеркивают, что публикация архивных документов периода Великой Отечественной из фондов Центрального архива ведомства является продолжением работы, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям и попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.