На Украине произошло событие, символизм которого сложно переоценить: хранители памяти о государственном перевороте 2014 года, того самого "майдана", попались на воровстве средств, которые должны были пойти на мемориал так называемой "Небесной сотни".

Обыски прошли в самом музее, и на дому у руководящих им активистов с фамилиями Пошивайло, Моргун, Ревун и Гайдей. Как следует из официального сообщения Службы безопасности Украины (СБУ), еще в августе 2019 года на бывшей улице Институтской (ныне улица Небесной сотни) должен был появиться одноименный мемориал, на который Порошенко в 2018 году выделил из госбюджета немалую сумму - почти 150 миллионов гривен или около 6 миллионов долларов. Деньги активистами на бумаге были успешно освоены (на счетах музея осталось около 400 тысяч долларов), однако в реальности работы даже не начинались. Теперь им инкриминируется ст.364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением с тяжелыми последствиями").

"Организованное преступное кубло, состоящее из директора музея, его заместителя и ещё группы участников майдана, украли средства, выделенные на строительство мемориала своих же героев. Все деньги отмывались через договора строительных работ с коммерческими реставрационными и строительными компаниями. Выделенные для мемориала земли арестованы судом. Мне кажется, это прекрасный итог "революции" и пятилетнего правления "партий майдана", - прокомментировал случившееся в своем Facebook украинский политик и юрист Андрей Портнов. Остается только напомнить, что в начале прошлого века словом "майданщик" называли ярмарочных воров-карманников, и теперь этому слову возвращается исконный смысл.

В свою очередь, Порошенко назвал обыски "символом реванша и пренебрежения к власти на Украине", а его преемник и идейный последователь Зеленский, за полтора года у власти не раз присягнувший "памяти майдана", пока не прокомментировал скандал. Примечательно, что обыски прошли за два дня до 7-й годовщины "майдана" - 21 ноября 2013 года на Площади Независимости собралась кучка блогеров и неонацистов, разгон которой дал толчок кровавым событиям. На эту дату остатки "майданщиков" запланировали митинг у правительственной клиники "Феофания", где хворает коронавирусом Зеленский, под лозунгом "Закатаем Зелю в асфальт".