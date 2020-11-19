На Тайване разбился истребитель F-16

На Тайване из-за ошибки пилота в море упал F-16. Инцидент произошел вечером 17 ноября у восточного побережья острова. Истребитель пропал с радаров почти сразу же после взлета. Набрав высоту 2 100 метров, самолет стал резко снижаться и через 20 секунд рухнул в море.

"Все системы самолета функционировали исправно, вероятность механических неполадок мала", - заявил командующий ВВС Сян Хоуцзи. Он же назвал и предварительную причину ЧП - в условиях плохой видимости опытный 44-летний пилот потерял пространственную ориентацию.

Сейчас в зоне предполагаемой катастрофы продолжается поисково-спасательная операция. Полеты F-16 приостановлены. Это уже вторая катастрофа в тайваньских ВВС менее чем за месяц, напоминает ТАСС.