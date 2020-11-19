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19.11.2020,  
09:54
Текст:  Антон Валагин

Начальник ракетных войск и артиллерии РФ оценил потенциал "Искандера"

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" - уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире. Он может использовать как аэробаллистические, так и крылатые ракеты. Хотя модернизационный потенциал системы не использован еще и наполовину, ВПК уже ведет работу над комплексом следующего поколения.

Фото: U.S. military / wikimedia.org
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Обо всем этом накануне Дня ракетных войск и артиллерии рассказал "РГ" начальник этого рода войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

- "Искандер-М" еще достаточно долгое время будет соответствовать современным требованием. Это оружие останется основным в ракетных войсках и артиллерии как минимум до 2030 года, - отметил генерал.

Он добавил, что модернизационный потенциал комплекса реализован менее, чем на половину. Тем не менее уже имеется достаточный научный задел для создания тактической ракетной системы следующего поколения.

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