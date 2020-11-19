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19.11.2020 00:01
Рубрика: Власть

"Торнадо" бьет с умом

Руководитель ракетных войск и артиллерии рассказал "РГ" о новом, "умном" оружии
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8315)
Ракетные войска и артиллерия 19 ноября отмечают свой профессиональный праздник. Свою незаменимость артиллерия доказала во времена Великой Отечественной. Даже дата празднования Дня артиллериста не случайна. 19 ноября 1942 года советские войска начали контрнаступление под Сталинградом, а путь им прокладывали артиллеристы, нанося сокрушительные удары по противнику.
Михаил Матвеевский рассказал, что "Искандер" останется основным в войсках как минимум до 2030 года. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Михаил Матвеевский рассказал, что "Искандер" останется основным в войсках как минимум до 2030 года. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Михаил Матвеевский рассказал, что "Искандер" останется основным в войсках как минимум до 2030 года. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

О том, как модернизируется этот род войск, "Российской газете" рассказал начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Фото: Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости
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Михаил Михайлович, на поле боя артиллерия всегда выступает первой. Сегодня время высокоточного оружия. Новые пушки способны наносить высокоточные удары, оставаясь неуязвимыми?

Михаил Матвеевский: Безусловно. В первую очередь это касается нового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ". Этот комплекс без преувеличения можно назвать уникальным. Впервые в отечественной практике на серийном образце артиллерийской системы крупного калибра внедрено необитаемое боевое отделение.

Экипаж располагается не в орудийной башне, а в ходовой части орудия. Все процессы заряжания и наведения орудия полностью автоматизированы.

Применение передовых технических решений позволило нам выйти на качественно новый уровень по характеристикам скорострельности, времени выполнения огневых задач и защищенности расчета.

Первые образцы "Коалиции" в этом году поступили на опытную войсковую эксплуатацию в соединение Западного военного округа. По ее итогам будет принято решение об их серийной закупке.

Орудие комплекса может вести огонь почти как автомат. Заряжание и выстрел автоматизированы. Оно стреляет на 70 километров, чем превосходит зарубежные аналоги. К такому уникальному комплексу требуются специальные, "умные" снаряды?

Михаил Матвеевский: Высокоточные боеприпасы с самыми различными системами наведения, в том числе и реализующие принцип "выстрелил и забыл", в современных условиях являются неотъемлемой частью любого перспективного артиллерийского комплекса. Только высокоточные боеприпасы позволяют осуществлять избирательное поражение важных одиночных целей, кардинально снижая расход снарядов и сокращая до минимума время пребывания орудий на огневой позиции.

"Коалиция-СВ" будет поступать на вооружение с расширенной номенклатурой боеприпасов, в состав которой войдут и высокоточные снаряды.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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А как насчет потомков легендарных "Катюш" - "Градов", "Ураганов", "Смерчей", "Торнадо"? Они по-прежнему будут бить "по площадям" или для них тоже есть "умные" снаряды?

Михаил Матвеевский: В реактивные артиллерийские подразделения общевойсковых соединений продолжают поступать современные модернизированные реактивные системы залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г". Они способны автоматически наводиться на цель.

Реактивные артиллерийские соединения планово перевооружаются с реактивных систем залпового огня крупного калибра "Смерч" на модернизированную "Торнадо-С". У этих новых машин увеличены характеристики по дальности, точности стрельбы. Расширена и номенклатура реактивных снарядов.

Нами уже ведется научная работа по обоснованию перспективного облика реактивного артиллерийского вооружения. При этом параллельно продолжается работа по повышению возможностей существующих образцов. Так, современные машины семейства "Торнадо" - это не только средство поражения "площадных целей", но и высокоточные комплексы с управляемыми реактивными снарядами. Они способны поражать отдельные цели на значительных расстояниях.

Сейчас разрабатывается перспективный облик реактивного артиллерийского вооружения. При этом параллельно продолжается работа по повышению возможностей существующих образцов.

Фото: скриншот youtube.com
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Ваш профессиональный праздник, с которым "Российская газета" поздравляет вас и всех ваших товарищей по оружию, не случайно называется День ракетных войск и артиллерии, а не наоборот. Ведь главная ударная сила армии - ракеты. И на первом месте - "Искандеры". Они еще не устарели? Смену им не готовите?

Михаил Матвеевский: Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" является уникальным комплексом, не имеющим аналогов в мире. Он способен применять как аэробаллистические, так и крылатые ракеты. При этом модернизационный потенциал комплекса реализован менее чем наполовину. "Искандер-М" достаточно долгое время будет соответствовать современным требованиям и останется основным в ракетных войсках и артиллерии как минимум до 2030 года.

Впервые на серийном образце артсистемы крупного калибра внедрено необитаемое боевое отделение. Орудие заряжается и наводится автоматически

Что касается перспективного комплекса, можно сказать, что уже сегодня имеется достаточный научный задел для его создания.

В последнее время доводилось слышать мнения экспертов о том, что современные беспилотники, особенно ударные, могут потеснить артиллерию. Как считаете, эти летательные аппараты в перспективе соперники или помощники артиллеристов и ракетчиков?

Михаил Матвеевский: Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов последних лет убедительно показал, что боевые возможности ракетных войск и артиллерии невозможно полностью реализовать без эффективного использования средств разведки.

Беспилотные летательные аппараты - это одно из наиболее эффективных средств получения разведывательной информации. Поэтому беспилотники включаются в состав разведывательно-ударных комплексов, которые создаются на базе подразделений ракетных войск и артиллерии. Это позволяет вести огонь по целям в режиме времени, близком к реальному. Кстати, беспилотные летательные аппараты уже включены во все артиллерийские соединения.

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