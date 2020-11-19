Назван верный признак рака поджелудочной на ранней стадии

Гастроэнтеролог клиники Майо, доктор Майкл Уоллес поделился достижениями в области скрининга и раннего выявления рака поджелудочной железы.

Так, благодаря технологии МРТ, сегодня врачи могут идентифицировать кисты поджелудочной железы, небольшие мешкообразные карманы с жидкостью, которые также могут увеличивать риск развития онкологии.

Кроме того, как пояснил доктор, существует "подсказка", с помощью которой врачам удается обнаружить злокачественную опухоль на ранней стадии. Речь идет о неожиданном диагнозе "диабет" у человека, который следит за своим питанием, не имеет лишнего веса и вредных привычек, передает Medicalxpress.

"То есть, диабет появляется там, где его не ожидали. В этих случаях рак поджелудочной железы фактически и вызывает диабет", - уточнил Уоллес.