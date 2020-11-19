Названы тревожные симптомы в работе Android-смартфона

Резкий рост потребляемого смартфоном интернет-трафика и быстрый разряд батареи могут быть признаком того, что смартфон взломан, заражен троянским приложением или программной "закладкой".

Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт компании "Инфосистемы Джет" Дмитрий Курамин.

По словам специалиста, вирусное приложение может попасть на смартфон из неофициальных источников - например, при попытке установить взломанную версию платной игры. Целью злоумышленников могут быть несанкционированный доступ к устройству и данным пользователя, и после заражения девайс начинает взаимодействовать с управляющим сервером через интернет.

Если у пользователя возникают подозрения, что устройство взломано, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр или же перепрошить смартфон, поскольку сброс к заводским настройкам не всегда помогает избавиться от вредоносных приложений.