Неделя с iPhone 12 Pro Max: опыт использования "большого" флагмана Apple

Данный текст не претендует на звание "обзора" в классическом его понимании - здесь я не буду расписывать про гигабайты, гигагерцы и остальные вещи, которые обычно пишут в таких текстах. Тут исключительно о том, каким вышел самый большой флагман компании Apple.

Он очень большой

До iPhone 12 Pro Max я не пользовался Max-версиями смартфонов Apple. Поэтому такой опыт для меня в новинку. К размерам 12 Pro Max пришлось привыкать - все-таки разница между диагоналями экрана 12 Pro и Max-версии довольно существенная - 6,1 дюйма против 6,8 дюйма. Разумеется, контента на таком дисплее помещается гораздо больше - положив смартфон на стол или поставив его на боковую грань вы можете смотреть как YouTube, так и какой-нибудь фильм. Новый дисплей компании Apple получился потрясающим - он отлично передает цвета, смотреть кино и играть в игры на таком крупном экране одно удовольствие.

Если вы переходите на Max-версию, то придется изменить и некоторым привычкам в плане набора текста - набирать текст на клавиатуре лучше двумя руками - делать это одной все же неудобно. Задняя панель смартфона, как и в Pro версии - матовая, она не собирает отпечатков пальцев. Боковые же грани довольно быстро заляпываются, но в этом нет проблемы - смартфон всегда можно убрать в чехол или протереть тряпочкой.

Кстати, насчет чехлов: если iPhone 12 Pro совершенно не хочется куда-то "упаковывать", то с 12 Pro Max ситуация диаметрально противоположная - из-за увеличившихся габаритов устройства, хочется надеть на него чехол и пользоваться им в чехле. Я рекомендую выбрать Leather Cover - это фирменный кожаный чехол компании Apple. iPhone 12 Pro Max в Leather Cover смотрится очень стильно и привлекает к себе внимание.

Смартфон работает долго. Очень долго.

Как только iPhone 12 Pro Max попал ко мне на тестирование, я приступил к его активному использованию. И первое, на что обращаешь внимание - это то, как же медленно уходит процент заряда аккумулятора. За неделю использования устройства мне так ни разу и не удалось посадить девайс "в ноль" за один день. В нынешних условиях, когда многие работают удаленно, 12 Pro Max, подключенный к домашнему Wi-Fi, живет полноценные два дня. При этом в задачах смартфон я совершенно не ограничивал - ежедневные планерки в Discord, переписка в Facebook, Telegram и WhatsApp, ответы на звонки - с этими задачами iPhone 12 Pro Max справляется "на ура". Если брать конкретные цифры, то айфон выдерживает более 9 часов экрана - а это очень и очень много. Поразил и тот факт, что в режиме ожидания iPhone 12 Pro Max практически не теряет заряд. Например, если вы зарядили устройство вечером и положили его рядом на тумбочке, то с утра у вас будет ровно 100% заряда.

Пара слов и о фирменной беспроводной "яблочной" зарядке MagSafe. 12 Pro Max заряжается на ней очень быстро, чуть меньше, чем за два часа - это отличный результат. Заряжать устройство можно как в чехле, так и без него - девайс надежно примагничивается к беспроводной зарядке и случайно сползти с нее никак не сможет.

Потрясающие камеры

Если в прошлом году разница между iPhone 11 Pro и 11 Pro Max была исключительно в размерах устройств, то в этом году блоки камер в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max различаются.

В Max-версии другой сенсор в телефотообъективе - f/2.2 вместо f/2.0, но при этом увеличение лучше. Снимки при слабом освещении получаются отличными - посмотрите на контуры скульптуры, снятые "с рук". По сравнению с предыдущим поколением в основной камере используется новый сенсор, который, согласно данным Apple, на 47% больше предыдущего поколения и лучше пропускает свет. А еще для стабилизации объектива используется система как в зеркальных камерах - она может выполнять несколько тысяч коррекций в секунду.

С помощью iPhone 12 Pro Max снимать невероятно просто - для этого необходимо открыть камеру и нажать кнопку "Снять" - все остальное за вас сделают специальные "умные" алгоритмы. При этом сама камера отлично передает цвета, не смазывает какие-либо детали и не придумывает "отсебятину" в фотографиях, как происходит у некоторых китайских компаний. "Сверхширик" получил поддержку ночного режима - вечерние снимки на этот модуль выглядят также очень хорошо.

Вывод

iPhone 12 Pro Max получился отличным - он предоставляет пользователю максимум возможностей, которые сегодня ожидаешь от флагмана. У него отличная производительность, великолепные камеры и длительное время автономной работы. Стоимость устройства в 109 990 рублей в базовой конфигурации вполне оправдана - современные флагманские смартфоны уже перебивают диапазон в 100 тысяч рублей и с этой реальностью, увы, придется смириться.