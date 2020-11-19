Никогда не используйте их. Названы самые опасные пароли 2020 года

Компания NordPass, разработчик популярного приложения для хранения паролей, опубликовала список наиболее распространенных - а значит, самых опасных - паролей 2020 года.

Лидером по частоте использования стал пароль "123456", который использовали 2,5 миллиона раз, на втором месте - его усложненная версия "123456789", использованная около миллиона раз. На третьем месте обосновался новичок - "picture1", пишет Газета.Ru.

Кроме того, в список худших паролей года вошли комбинации: "password", "12345678", "111111", "123123", "1234567890" и "senha".

Эксперты отмечают, что все эти пароли, за исключением "picture1", подбираются хакерами менее чем за десять секунд. При этом более сложные пароли - например, названия музыкальных групп или фильмов - тоже считаются небезопасными, а используют их достаточно часто.

В NordPass отметили, что среднестатистический пользователь стал применять на 25 процентов паролей больше, чем в начале года.