У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Никогда не используйте их. Названы самые опасные пароли 2020 года

Текст:   Антон Благовещенский
19.11.2020,  
15:18
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания NordPass, разработчик популярного приложения для хранения паролей, опубликовала список наиболее распространенных - а значит, самых опасных - паролей 2020 года.

Как не "убить" смартфон в холодную погоду. Пять простых советов

Лидером по частоте использования стал пароль "123456", который использовали 2,5 миллиона раз, на втором месте - его усложненная версия "123456789", использованная около миллиона раз. На третьем месте обосновался новичок - "picture1", пишет Газета.Ru.

Кроме того, в список худших паролей года вошли комбинации: "password", "12345678", "111111", "123123", "1234567890" и "senha".

Эксперты отмечают, что все эти пароли, за исключением "picture1", подбираются хакерами менее чем за десять секунд. При этом более сложные пароли - например, названия музыкальных групп или фильмов - тоже считаются небезопасными, а используют их достаточно часто.

В NordPass отметили, что среднестатистический пользователь стал применять на 25 процентов паролей больше, чем в начале года.

интернет
Фото: Пресс-служба Sony
Sony назвала стоимость миниатюрной фотокамеры Alpha 7С 15:01
PS5 в России еще не вышла, но купить для нее игры уже можно 13.11.2020
Instagram будет выглядеть по-другому 13.11.2020
безопасность
Фото: pixabay.com
Замедление работы старых iPhone обойдется Apple в $113 миллионов 14:25
Названы приложения, которые нужно удалить со смартфона 12.11.2020
Специалисты по безопасности раскрыли мошенническую схему в Twitch 11.11.2020
пароли
Фото: Rockstar games
Появилась информация о переиздании первой части Red Dead Redemption 13:55
Хакеры смогут распознать пароли по видеосвязи 03.11.2020
Названы самые популярные в России пароли. Использовать их нельзя 28.07.2020