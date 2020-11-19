Новый пятилетний план КНР нацелен на ускорение модернизации страны

Аналитики и ученые высоко оценили 14-й пятилетний план Китая (2021-2025 гг.) и перспективные цели на 2035 год, заявив, что они задают четкое и правильное направление социально-экономическому развитию страны.

"Способность китайских лидеров устанавливать реалистичные и достижимые программы развития - одна из отличительных черт китайской модели управления, - сказал Ахмед Курайши, старший научный сотрудник в Project Pakistan 21, исследовательской организации в Исламабаде. - Это обнадеживает китайских граждан, дружественных соседей и международных инвесторов".

В коммюнике, опубликованном после Пятого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва, который был проведен в Пекине с 26 по 29 октября, говорится, что Китай достигнет объема экономики в 100 триллионов юаней (14,9 триллиона долларов) в этом году и будет продвигать устойчивое и здоровое экономическое развитие в течение следующих пяти лет с упором на более качественный рост. Страна будет ускорять формирование новой модели развития, при которой внутренний и внешний рынки могут поддерживать друг друга, в то время как основной опорой станет внутренний рынок.

Среди задач, которые ставит перед собой страна к 2035 году, - достижение социалистической модернизации. В связи с этим Китай будет строить современную экономику с новой индустриализацией, применением информационных технологий, урбанизацией и модернизацией сельского хозяйства.

ВВП на душу населения Китая достигнет уровня умеренно развитых стран со значительным сокращением диспропорций в развитии городских и сельских районов, в развитии между различными регионами и в уровне жизни, а также будет на базовом уровне достигнута модернизация национальной обороны и вооруженных сил, говорится в коммюнике.

В документе говорится, что Китай будет стремиться к открытости на более высоком уровне, продвигать международное сотрудничество, продвигать высококачественное сотрудничество в рамках реализации Инициативы "Один пояс, один путь" и принимать участие в реформировании системы глобального экономического управления.

Цели, поставленные в новом плане, приведут к большому росту общего ВВП Китая, а также его внутреннего потребительского рынка

Новый пятилетний план и долгосрочные цели будут проработаны и согласованы в течение следующих нескольких месяцев и представлены для утверждения национальному законодательному органу - Всекитайскому собранию народных представителей - в следующем году. "Цели, поставленные в новом плане, приведут к большому росту общего ВВП Китая, а также его внутреннего потребительского рынка", - сказал главный экономист Азиатско-Тихоокеанского региона глобальной консалтинговой компании IHS Markit Раджив Бисвас. По его словам, цель стать умеренно развитой страной всего за 15 лет означает, что Китай станет страной с высоким уровнем доходов на душу населения по сравнению с его нынешним статусом страны с уровнем доходов выше среднего.

"Это усилит стратегию двойной циркуляции за счет значительного увеличения потребительских расходов и повышения их значимости в годовом росте ВВП", - подчеркнул Бисвас.

Исполнительный директор и руководитель отдела исследований в United Overseas Bank of Singapore Суан Тек Кин считает, что рост двойной циркуляции не делает чрезмерного упора на развитие внутренней экономики: "Дело в том, что у вас есть внутренняя часть вашего уравнения, а другая часть уравнения - это взаимодействие между внутренней и глобальной экономикой, что не менее важно". Китай продолжит движение к модернизации, сказал Суан, который ожидает, что страна еще больше откроет свою экономику и продвинется в интернационализации юаня. "Правительство и партия совершенно ясно дают это понять, и я думаю, что направление правильное".

Руководитель китайского подразделения Центра стратегических и международных исследований аналитического центра в Джакарте Вероника Сарасвати назвала модель двойной циркуляции "великой стратегией развития", которая будет успешной. "Возможность сосредоточить внимание на развитии внутреннего рынка также означает, что Китай реализовал свою цель по развитию общества сяокан (среднезажиточное общество), - говорит Сарасвати. - Без достижения цели по развитию общества сяокан не будет сильного внутреннего рынка (который нужен для поддержки двойной циркуляции)". Отметив, что Китай является ключевым звеном в глобальной цепочке добавленной стоимости и важным экономическим партнером для стран Юго-Восточной Азии, она сказала, что восстановление экономики Китая после того, как пандемия пройдет, сильно повлияет на экономику регионов. По словам Сарасвати, поскольку двойная циркуляция также подчеркивает экономическую открытость, она надеется на увеличение инвестиций из Китая в Индонезию и другие страны Юго-Восточной Азии.

Доцент кафедры экономики Университета Каид-э-Азам в Исламабаде Мохаммад Ахмед говорит, что когда Китай преодолеет свою абсолютную бедность, от его стабильного развития выиграет весь мир. "14-й пятилетний план, по сути, является четкой дорожной картой развития страны с почти одной пятой всего населения мира, включая 400 миллионов человек со средним уровнем дохода", - сказал он, добавив, что модель подобного планирования играет важную роль в прогрессе Китая с 1953 года. "Механизм пятилетнего планирования Китая обеспечивает постепенные и конкретные шаги страны к цели модернизации, предоставляя миру предсказуемые возможности. Цели, поставленные в 14-м пятилетнем плане, достижимы, учитывая опыт экономического роста Китая. Китай сейчас - "умеренно процветающая" страна. Китайское руководство добилось этого, уменьшив свою зависимость от экспорта для достижения экономического роста".

Доцент Российского университета дружбы народов в Москве Олег Тимофеев сказал: то, что стало известно о 14-м пятилетнем плане, свидетельствует о стремлении Китая к лучшему саморазвитию. По его словам, в более широком контексте этот шаг связан с инновациями, которые являются стержнем модернизации Китая, технологической самостоятельности и стратегии построения современной научно-технической мощи.