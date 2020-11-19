Обнаружено необычное свойство прививки от гриппа

Специалисты Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association News), проанализировав данные более 237 тысяч человек, пришли к выводу, что прививка от гриппа на 18% снижает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Как пояснил терапевт из Медицинского центра округа Эри в Буффало (штат Нью-Йорк), доктор Сива Йедлапати, действие прививки от гриппа сопоставимо с эффектом от бета-блокаторов и ингибитором АПФ - они используются для снижения давления и, помимо этого, уменьшают риск смерти на 20-25%. Так, вакцина от гриппа снижает вероятность летального исхода от разных проблем со здоровьем, в целом, на 28%.

Декан колледжа общественного здравоохранения Университета Кентукки Донна Арнетт считает, что в нынешнем году прививка от гриппа особенно важна из-за пандемии.

"Мы до сих пор не знаем всей степени воздействия COVID-19 на сердце", - отметила Арнетт.