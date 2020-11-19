Онкопатруль продолжает свою работу и в период пандемии COVID. "Ведь, - уверен его идейный вдохновитель, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик Андрей Каприн, - рак не уходит на карантин". Онкопатруль выезжал в Пермь, Старый Оскол. В Башкортостане проведены обучающие семинары по диагностике колоректального рака.

А в пятницу онкопатруль проверит сотрудников Центрального аппарата Следственного комитета РФ. Специалисты ФГБУ "НМИЦ радиологии" обследуют сотрудников СКРФ на раннее выявление онкозаболеваний. Предусмотрены осмотры гинекологом, маммологом, дерматологом, урологом, абдоминальным хирургом, а также проведение специальных исследований. В случае выявления подозрений на опухоль и с целью дообследования сотрудники могут быть направлены в онкодиспансер по месту жительства, а при необходимости в ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России. Исследование: Утренние тренировки могут предотвратить рак