В начале недели на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе Польша и Венгрия официально заявили о готовности наложить вето на бюджет союза на 2021−2027 годы и внебюджетный Фонд восстановления экономики. Этот главный финансовый документ Европы рождался в муках - чтобы прийти к компромиссу, в июле понадобилось больше четырех дней, 90 часов переговоров лидеров стран ЕС с глазу на глаз и в группах, бессонные ночи и дни, проведенные в бесконечных спорах и подсчетах своей доли от 1824,3 миллиардов евро. Кроме того, было сломано немало копий вокруг механизма распределения 750 миллиардов евро, которые будут выделены - 390 в виде субсидий и 360 - в форме льготных кредитов - экономикам, наиболее пострадавшим от эпидемии коронавируса. И нынешние проблемы стали прямым следствием расплывчатости утвержденного летом документа. Напомним, что тогда спикер Европейского парламента Давид Сассоли дал понять: евродепутаты не утвердят бюджет, если в нем не будет обозначено, что страны, нарушающие базовые принципы ЕС, не получат всех предназначенных им денег из европейских фондов. Ни для кого не секрет, что речь шла о Венгрии и Польше - странах, которые в 2004 году были приняты в Европейский союз. Теперь их позиции окрепли, они нашли союзников, и оказалось, что они разделяют отнюдь не все европейские ценности и не собираются следовать всем принятым в единой Европе правилам. Но принудить их к этому до сих пор не представлялось возможным: Лиссабонским договором предусмотрена возможность введения реально действующих санкций против нарушителя принципов правового государства, прописанных в статье 2 Договора о Европейском Союзе, при условии единогласной поддержки остальных стран-членов. А добиться единогласия в данном случае невозможно, так как Венгрия и Польша не голосуют друг против друга. Эта беспомощность беспокоила старую Европу, там то и дело раздавались призывы наказать нарушителей деньгами, ведь от материальных европейских ценностей не станут открещиваться ни поляки ни венгры. И председатель Евросовета Шарль Мишель заложил в изначальном проекте бюджета соответствующую запись - жесткую и конкретную. Однако с каждым днем переговоров в июле формулировка становилась все более расплывчатой, и в конце в документе остались две фразы о том, что против нарушителя базовых принципов ЕС будут приняты соответствующие финансовые меры, и "Евросовет скоро вернется к этому вопросу". В таком виде проект бюджета был одобрен всеми, включая премьеров Польши и Венгрии Матеуша Моравецкого и Виктора Орбана. Но заложенная в нем мина должна была взорваться, и это случилось сейчас - за полтора месяца до вступления бюджета в силу.
5 ноября Европарламент и председательствующая в ЕС Германия достигли предварительного соглашения о механизме привязки верховенства закона с получением дотаций из европейского бюджета. Он предполагает, что Европейская комиссия сможет задействовать механизм, ведущий к замораживанию средств, например, в случае угрозы независимости судебной власти, которая имеет место в Польше. Решения будут приниматься государствами-членами квалифицированным большинством и одобряться Европейским парламентом и Советом ЕС. Это вызвало бурю в Варшаве и Будапеште. Там пообещали заблокировать новый проект семилетнего бюджета ЕС и Фонда восстановления экономики. Польский премьер перед началом саммита гремел с парламентской трибуны: "Любые дискриминационные механизмы, основанные на произвольных, политически мотивированных критериях, не могут быть приняты". "Проблема заключается не в верховенстве закона, а в отсутствии в предложенном Еврокомиссией контрольном механизме правовой определенности и предсказуемости, а также отсутствии гарантий для стран-членов ЕС", цитирует его Polskie Radio. По мнению премьера Моравецкого, этот механизм угрожает потерей Польшей и другими странами государственного суверенитета. Столь отчаянная позиция вызвала удивление у многих европейских чиновников. Там полагали, что Варшава и Будапешт не станут накладывать вето на принятие документа, который предусматривает помощь пострадавшим от эпидемии странам, в том числе, - Польше и Венгрии. Однако, по данным Euronews, если судить по росту ВВП, бюджетному дефициту и госдолгу за текущий год, "можно увидеть, что Польша и Венгрия находятся в более стабильной ситуации по сравнению с некоторыми другими государствами ЕС". По данным СМИ, Венгрия накопила огромный резерв в иностранной валюте и за несколько дней до объявления о вето разместила на международном рынке гособлигации на сумму в 2,5 миллиарда евро.
Но даже прочные позиции двух взбунтовавшихся стран не могут изменить ситуацию. Опросы показывают, что более 60 процентов населения европейских стран поддерживают увязку получения денег в обмен на соблюдение общих правил. На стороне Польши и Венгрии оказалась только Словения. Ее премьер Янез Янши накануне саммита написал в своем Твиттере: "Лиссабонский договор содержит инструменты, обеспечивающие соблюдение верховенства закона в Европе. Тем не менее, была предпринята попытка создания дополнительного инструмента Европарламентом и страной-председателем Евросовета. С помощью этого инструмента большинство в Европейском совете будет решать, соблюдается ли верховенство закона. То есть, это будет зависеть от политического большинства. Если это действительно произойдет, это будет конец Европейского Союза".