Онлайн-саммит глав Европейского союза проходит в момент глубочайшего кризиса в его истории. Взбунтовавшиеся "младоевропейцы" блокируют бюджет и финансовую помощь всем странам-членам ЕС, пострадавшим от эпидемии коронавируса.

В начале недели на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе Польша и Венгрия официально заявили о готовности наложить вето на бюджет союза на 2021−2027 годы и внебюджетный Фонд восстановления экономики. Этот главный финансовый документ Европы рождался в муках - чтобы прийти к компромиссу, в июле понадобилось больше четырех дней, 90 часов переговоров лидеров стран ЕС с глазу на глаз и в группах, бессонные ночи и дни, проведенные в бесконечных спорах и подсчетах своей доли от 1824,3 миллиардов евро. Кроме того, было сломано немало копий вокруг механизма распределения 750 миллиардов евро, которые будут выделены - 390 в виде субсидий и 360 - в форме льготных кредитов - экономикам, наиболее пострадавшим от эпидемии коронавируса. И нынешние проблемы стали прямым следствием расплывчатости утвержденного летом документа. Напомним, что тогда спикер Европейского парламента Давид Сассоли дал понять: евродепутаты не утвердят бюджет, если в нем не будет обозначено, что страны, нарушающие базовые принципы ЕС, не получат всех предназначенных им денег из европейских фондов. Ни для кого не секрет, что речь шла о Венгрии и Польше - странах, которые в 2004 году были приняты в Европейский союз. Теперь их позиции окрепли, они нашли союзников, и оказалось, что они разделяют отнюдь не все европейские ценности и не собираются следовать всем принятым в единой Европе правилам. Но принудить их к этому до сих пор не представлялось возможным: Лиссабонским договором предусмотрена возможность введения реально действующих санкций против нарушителя принципов правового государства, прописанных в статье 2 Договора о Европейском Союзе, при условии единогласной поддержки остальных стран-членов. А добиться единогласия в данном случае невозможно, так как Венгрия и Польша не голосуют друг против друга. Эта беспомощность беспокоила старую Европу, там то и дело раздавались призывы наказать нарушителей деньгами, ведь от материальных европейских ценностей не станут открещиваться ни поляки ни венгры. И председатель Евросовета Шарль Мишель заложил в изначальном проекте бюджета соответствующую запись - жесткую и конкретную. Однако с каждым днем переговоров в июле формулировка становилась все более расплывчатой, и в конце в документе остались две фразы о том, что против нарушителя базовых принципов ЕС будут приняты соответствующие финансовые меры, и "Евросовет скоро вернется к этому вопросу". В таком виде проект бюджета был одобрен всеми, включая премьеров Польши и Венгрии Матеуша Моравецкого и Виктора Орбана. Но заложенная в нем мина должна была взорваться, и это случилось сейчас - за полтора месяца до вступления бюджета в силу.

5 ноября Европарламент и председательствующая в ЕС Германия достигли предварительного соглашения о механизме привязки верховенства закона с получением дотаций из европейского бюджета. Он предполагает, что Европейская комиссия сможет задействовать механизм, ведущий к замораживанию средств, например, в случае угрозы независимости судебной власти, которая имеет место в Польше. Решения будут приниматься государствами-членами квалифицированным большинством и одобряться Европейским парламентом и Советом ЕС. Это вызвало бурю в Варшаве и Будапеште. Там пообещали заблокировать новый проект семилетнего бюджета ЕС и Фонда восстановления экономики. Польский премьер перед началом саммита гремел с парламентской трибуны: "Любые дискриминационные механизмы, основанные на произвольных, политически мотивированных критериях, не могут быть приняты". "Проблема заключается не в верховенстве закона, а в отсутствии в предложенном Еврокомиссией контрольном механизме правовой определенности и предсказуемости, а также отсутствии гарантий для стран-членов ЕС", цитирует его Polskie Radio. По мнению премьера Моравецкого, этот механизм угрожает потерей Польшей и другими странами государственного суверенитета. Столь отчаянная позиция вызвала удивление у многих европейских чиновников. Там полагали, что Варшава и Будапешт не станут накладывать вето на принятие документа, который предусматривает помощь пострадавшим от эпидемии странам, в том числе, - Польше и Венгрии. Однако, по данным Euronews, если судить по росту ВВП, бюджетному дефициту и госдолгу за текущий год, "можно увидеть, что Польша и Венгрия находятся в более стабильной ситуации по сравнению с некоторыми другими государствами ЕС". По данным СМИ, Венгрия накопила огромный резерв в иностранной валюте и за несколько дней до объявления о вето разместила на международном рынке гособлигации на сумму в 2,5 миллиарда евро.

Польша и Венгрия заявили, что наложат вето на бюджет ЕС

Но даже прочные позиции двух взбунтовавшихся стран не могут изменить ситуацию. Опросы показывают, что более 60 процентов населения европейских стран поддерживают увязку получения денег в обмен на соблюдение общих правил. На стороне Польши и Венгрии оказалась только Словения. Ее премьер Янез Янши накануне саммита написал в своем Твиттере: "Лиссабонский договор содержит инструменты, обеспечивающие соблюдение верховенства закона в Европе. Тем не менее, была предпринята попытка создания дополнительного инструмента Европарламентом и страной-председателем Евросовета. С помощью этого инструмента большинство в Европейском совете будет решать, соблюдается ли верховенство закона. То есть, это будет зависеть от политического большинства. Если это действительно произойдет, это будет конец Европейского Союза".