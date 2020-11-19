ООН: Спад мировой экономики из-за COVID в этом году может составить 4,3%

Спад мировой экономики из-за пандемии коронавируса и вызванных ей карантинных ограничений может составить 4,3% ВВП, подсчитали специалисты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Такая информация содержится в представленном сегодня докладе.

"Мировая экономика потеряет 4,3% глобального ВВП в 2020 году, есть опасения, что в результате еще 130 млн человек окажутся в состоянии нищеты", - указано в докладе.

В 2021 году возможно восстановление мировой экономики на 4,1% глобального ВВП, прогнозируют специалисты ЮНКТАД.

При этом падение ВВП в развитых странах может составить 5,8%, тогда как в развивающихся - только 2,8%.