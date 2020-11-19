Опубликован постер "Чудо-женщины: 1984" к премьере в кино и интернете

Warner Bros. первой из крупных студий перестала затягивать паузу в киноиндустрии и объявила, что больше не будет откладывать премьеру "Чудо-женщины: 1984", выпустив картину в декабре одновременно "в цифре" и в традиционном кинотеатральном прокате.

Изголодавшиеся по громким блокбастерам зрители отреагировали в интернете на подобное заявление позитивно, а известный цифровой художник Bosslogic нарисовал в честь радостного события специальный постер.

Пользователи в комментариях выражают уверенность в успехе проекта, а также надеются, что примеру Warner Bros. последуют и конкуренты из Marvel, не откладывая в долгий ящик "Черную вдову".

В целом аудитория оценила работу иллюстратора положительно - за 8 часов пост набрал почти 40 тысяч отметок "Нравится".