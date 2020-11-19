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19 ноября 2020 г.

Постановление правительства Оренбургской области от 16 ноября 2020 года № 945-пп "О величине прожиточного минимума в Оренбургской области за III квартал 2020 года"

Дата подписания 16 ноября 2020 г.
Опубликован 19 ноября 2020 г.

В соответствии с Законами Оренбургской области от 19 марта 2001 года № 176/251-II-ОЗ "О прожиточном минимуме в Оренбургской области", от 7 мая 2013 года № 1458/410-У-ОЗ "О потребительской корзине в Оренбургской области", постановлением Правительства Оренбургской области от 4 июня 2013 года № 422-п "О расчете величины прожиточного минимума в Оренбургской области" и на основании представления министерства труда и занятости населения Оренбургской области Правительство Оренбургской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Оренбургской области за III квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 9 938 рублей;

для трудоспособного населения - 10 602 рубля;

для пенсионеров - 8 172 рубля;

для детей - 10 417 рублей.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор - председатель Правительства Д.В.Паслер



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