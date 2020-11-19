Службы доставки, торты для домашних животных и учебные классы в аренду - по мере восстановления экономики эти сегменты рынка растут очень быстро. Бывший банковский служащий Чжан Хань теперь работает в новом перспективном секторе - он пишет сценарии для квестов. Число компаний в этой сфере растет с каждым днем, что создает тысячи новых рабочих мест.

Чжан - сотрудник национальной сети квестов Mr. X, под брендом которой работает 18 площадок по всей стране. В штате Mr. X - более 400 сотрудников, в том числе профессиональные актеры и режиссеры.

Квест - это игра, в которой участники вместе ищут подсказки, решают головоломки и выполняют различные задания в одной или нескольких комнатах. Часто цель игры - выбраться из игрового пространства.

Другие новые виды коммерческой деятельности - кондитерские, где пекут торты для домашних животных, службы аренды учебных классов - тоже возникают в стране, как грибы после дождя. Рост новых бизнес-моделей породил множество новых профессий, и это помогает молодым людям в поисках работы снизить уровень стресса.

Согласно отчету исследовательского института Мэйтуань (Meituan Research Institute), основанного платформой по предоставлению услуг Мэйтуань, за последние четыре года оборот новых видов бизнеса на платформе почти утроился, достигнув 483,7 миллиарда юаней (72,5 миллиарда долларов).

"Эти небольшие, но быстрорастущие новые сегменты помогли молодым людям открыть магазины и начать собственное дело", - говорит вице-президент Мэйтуань и глава исследовательского института Мэйтуань Лай Ювэй.

Вместе с новыми компаниями появились и новые рабочие места, и, что еще более важно, благодаря новым навыкам эти компании могут предложить сотрудникам лучшие условия и, следовательно, повысить их доходы, говорит он.

Как говорят в Мэйтуань, только на их платформе появилось более 70 новых профессий, среди которых оператор службы заказов навынос, дизайнер квест-комнат и администратор цифрового бизнеса.

Оператор службы заказов навынос работает в онлайн-магазине ресторана, используя платформу Мэйтуань. Фото: Предоставлено CHINA DAILY

Компании, сдающие в аренду места в учебных классах, заняли первую позицию по темпам роста оборота: в 2019 году по сравнению с 2018-м он увеличился более чем в 20 раз.

Более половины занятых в этом секторе выбрали эту работу, потому что она им нравится, а также из-за конкурентной зарплаты, говорится в отчете. Более трети специалистов, работающих в новых секторах, получают больше 9000 юаней в месяц, а зарплата примерно 20 процентов специалистов превышает 12000 юаней.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, поставил новые секторы бизнеса под угрозу, но 48 процентов работающих в них людей уверены, что эти секторы выживут. По словам Чжан Ханя из компании Mr. X, большинство людей, занятых в инновационных профессиях, относятся к этой работе с большим энтузиазмом, чем к прежней.

Из некогда жилых обильно декорированных комнат, где несколько человек решали головоломки, квесты превратились в уникальную отрасль иммерсивных развлечений, говорит он. Квесты с продолжением, профессиональные актеры и бесчисленное количество сюжетов, имитирующих реальную жизнь, становятся зрелой частью сферы развлечений, которая завоевывает интерес молодых людей.

По словам Чжана, он планирует запустить квесты в городах третьего и четвертого порядка. Сейчас он готовит второй квест в Шэньчжэне - площадку в 600 квадратных метров со штатом из 18 человек, включая режиссеров, актеров, сценаристов и художников-декораторов.

Новая отрасль невероятно популярна среди выпускников актерских школ, она стимулирует и предлагает адаптивную карьерную траекторию. Те, кто получил профессиональное образование, могут зарабатывать до 17000 юаней в месяц, остальные - примерно вполовину меньше, а любители, которым нравится эта работа, могут проходить обучение, говорит он.

В отрасли общественного питания из-за преобладания онлайн-заказов и заказов еды навынос количество курьеров на платформе Мэйтуань выросло до 2,95 миллиона только в августе. Однако благодаря цифровизации общепита появились не только курьеры - профессии, связанные с едой навынос и управлением сбытом продукции, тоже становятся все популярнее.

В октябре министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения и профессиональное училище Мэйтуань выдали сертификаты 62 профессиональным операторам заказов навынос - первым в этой специальности.

Оператор службы заказов навынос в сетевом ресторане Tantang в Шэньчжэне Чжан Шань говорит, что в его обязанности входят оформление онлайн-магазина, разработка предложений для интернет-заказов, проведение рекламных онлайн-кампаний, увеличение продаж в интернете и ответы на вопросы клиентов. Онлайн-заказы еды навынос могут принести двадцати ресторанам сети ежемесячный доход в несколько миллионов юаней, говорит он.

Еще один новый вид бизнеса - услуги для домашних животных. В сентябре количество отелей для домашних животных на Мэйтуань выросло на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, а количество поисковых запросов по теме похорон домашних животных увеличилось примерно в два раза.

Кондитер с более чем десятилетним опытом Суй Чжиюй обнаружил, что многие молодые потребители считают питомцев членами семьи, и потому решил заниматься производством тортов для домашних животных.