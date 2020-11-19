Парламент Чехии продлил режим ЧС в стране до 12 декабря

Нижняя палата чешского парламента, палата депутатов, продлила действующий в стране с 5 октября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до 12 декабря. Процесс голосования по этому вопросу транслировало Чешское телевидение.

"Палата депутатов утвердила продление режима ЧС до 24:00 12 декабря (02:00 13 декабря по Москве - прим. "РГ") 2020. За утверждение данного предложения проголосовали 56 из 103 присутствующих на заседании депутатов, против - 42", - заявил председатель.

Сообщается также, что вопрос о продлении ЧС на голосование в парламент внесло правительство страны.