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19.11.2020 19:02
Рубрика: В мире

Первая страна ЕС получила российскую вакцину от COVID-19 для исследований

Текст: Диана Ковалева

Образцы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлены в Венгрию для клинических исследований. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

Фото: AP Photo/Mahesh Kumar A
Индия готовится к испытаниям российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

"В Будапешт доставлен образец вакцины российского производства. Теперь на очереди венгерские эксперты, можно приступить к исследованию, чтобы принять максимально обоснованное решение (о ее использовании - прим. "РГ"", - написал министр на своей страничке в Facebook.

Ранее глава венгерского МИД также заявлял, что поставка российской вакцины позволит венгерским органам здравоохранения понять, можно ли начать применять ее на территории страны. Помимо этого, необходимую документацию для организации производства "Спутник V" уже получила одна из венгерских фармацевтических компаний. Таким образом, Венгрия может стать первой страной ЕС, в которой будет организовано производство российской вакцины.

В мире Европа Венгрия Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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