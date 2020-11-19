Пять человек погибли при затоплении шахты на севере Китая

Пять горняков погибли на севере Китая во время ЧП на шахте. Инцидент произошел в городе Шочжоу (провинция Шаньси).

В один из подземных лабиринтов начала поступать вода. В момент аварии под землей находился 91 шахтер, 86 из них были эвакуированы. Еще пять человек обнаружены без признаков жизни. Поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены, сообщает ТАСС.

Несколько сотрудников компании Maohua Wantongyuan Coal Mining, добывающей уголь в КНР, привлечены к ответственности. Расследование продолжается.