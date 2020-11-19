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19.11.2020 16:01
Рубрика: Общество

Отправляем нобелевских лауреатов в Средневековье

Пять нобелевских лауреатов отвечают на три вопроса "Кота Шрёдингера"
Текст: Журнал "Кот Шрёдингера" (Альфия Максутова)
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Райнер Вайс

Вылетел из универа, влюбившись в пианистку

За что получил Нобелевскую премию по физике

Награду получил в 2017 году за наблюдение гравитационных волн (вместе с Кипом Торном и Барри Бэришем). Гравитационные волны - это колебания, вызывающие искажения в ткани пространства-времени, предсказанные Общей теорией относительности Альберта Эйнштейна. Более ста лет никто не мог доказать их существование, поскольку интенсивность гравитационных волн на много порядков меньше, чем у электромагнитных. И вот в 2015 году детектор LIGO зарегистрировал гравитационные волны, возникшие в результате слияния двух чёрных дыр (каждая массой примерно в 30 солнечных). Это событие считают началом новой эры в астрономии.

Факт из биографии

В 17 лет Райнер Вайс получил стипендию и поступил в Массачусетский технологический институт, где долго выбирал между физикой и инженерными науками. На третьем курсе он влюбился в пианистку, отправился покорять ее сердце в другой город, а вернувшись, обнаружил, что его выгнали. Он устроился техником в одну из лабораторий МТИ, где изучали атомные пучки. Руководитель лаборатории Джеролд Захария был впечатлен работой Райнера, далеко выходившей за рамки обязанностей техника, и сумел через несколько лет вернуть его в университет.

Ответы

1. Какая научная загадка будоражит вас больше всего?

Что такое тёмная энергия и как она вписывается в космологию и физику в целом.

Фото: iStock
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2.Представьте, что вы попали на огромный остров, где люди по уровню развития науки и технологий застряли в Средневековье. Что бы вы взяли с собой?

Я бы взял компьютер, солнечные панели и батарейки. А ещё точку спутниковой связи с остальным миром.

3.Когда вы сможете с чистой совестью сказать: "Я сделал в науке все, что хотел, и теперь могу отдохнуть"?

Такая реакция не для меня. Было бы скучно и даже ужасно перестать размышлять обо всех тех загадках, что задаёт нам природа. Наука - это ведь очень весело и увлекательно!

Уильям Кэмпбелл

Спас больше 300 миллионов человек

За что получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Награжден в 2015 году за создание новых методов лечения паразитарных болезней (вместе с Сатоси Омурой и Ту Юю). Он разработал новый класс препаратов - ивермектины. Их производные оказались крайне эффективны при лечении онхоцеркоза (речной слепоты) и лимфатического филяриоза (слоновой болезни). При онхоцеркозе крошечные черви селятся в роговице глаза, вызывая слепоту. Слоновая болезнь - тяжёлое воспаление и отёк нижних конечностей, в которые проникают черви. Препараты на основе ивермектина воздействуют на ионные каналы в клетках червей, убивая их, при этом они не токсичны для человека.

Факт из биографии

Уильям Кэмпбелл приложил немало усилий для того, чтобы компания Merck, в которой он работал над лекарством, предоставила развивающимся странам доступ к нему бесплатно. Вместе со Всемирной организацией здравоохранения компания запустила крупнейшую программу лекарственного обеспечения, чтобы искоренить речную слепоту и слоновью болезнь. На протяжении десятилетий в 49 странах Африки, Латинской Америки и Среднего Востока почти миллиард человек получили препарат для лечения и профилактики этих заболеваний. Около 600 миллионов человек по всему миру больше не нуждаются в лечении. В Колумбии, Эквадоре и Мексике болезнь полностью побеждена.

Ответ

Если бы вы попали на остров, где люди застряли в Средневековье, что бы вы взяли с собой?

Образцы инструментов, используемых в больницах для анестезии. Это не обязательно должен быть полный набор. Например, можно было бы взять однокомпонентный ингалятор, который раньше использовали, чтобы облегчить вдыхание анестезирующего газа (такого как эфир) и устранить боль во время операции. Этот предмет послужит нескольким целям.

Во-первых, это позволило бы рассказать одну очень поучительную историю: общая ингаляционная анестезия была внедрена в западной медицине в XIX веке, но с технической точки зрения это можно было сделать на три столетия раньше. Эфир был известен и изучался в экспериментах уже в начале XVI века. При операциях дать наркоз можно просто положив на лицо пациента ткань, пропитанную эфиром. Также можно поместить пропитанную эфиром губку в контейнер и расположить его таким образом, чтобы воздух через губку попадал в легкие. Почему потребовалось 300 лет, чтобы начать использовать существующие знания и применять наркоз в практических целях? Островитяне могли бы сделать это быстрее - теоретически.

Во-вторых, возможное открытие ингаляционной анестезии в отсутствие новой базовой информации или сложного оборудования будет иллюстрировать урок: для крупных научных достижений порой достаточно простых методов.

В-третьих, история хирургической анестезии, я надеюсь, вдохновит молодых людей и позволит им оценить важность как фундаментальных исследований, так и прикладной науки.

Ричард Хендерсон

Стал ученым благодаря 50 фунтам

За что получил Нобелевскую премию по химии

Награжден в 2017 году за модернизацию электронной микроскопии вместе с Жаком Дюбоше и Иоахимом Франком. Они изобрели способ замораживать образцы живых объектов в водном растворе так, что биомолекулы сохраняли форму и свойства. Эта технология позволила получать невероятно чёткие трёхмерные изображения объектов, в том числе молекулярных белков и вирусов.

Факт из биографии

Ричард Хендерсон провёл детство на ферме в Шотландии. Когда ему исполнилось 15 лет, родители планировали забрать его из школы, чтобы он начал работать на ферме. Но, согласно одному из новых законов, правительство могло выдавать по 50 фунтов семьям, в которых были способные мальчики-школьники, чтобы они могли продолжить образование. Семья Ричарда получила эти деньги, и он остался учиться. Хендерсон рассказывает в своих интервью, что самая важная задача для правительства - это обеспечить учителям очень высокие зарплаты, поскольку нет ничего важнее образования.

Ответы

1.Какая загадка будоражит вас больше всего?

Что случилось до Большого взрыва 13,7 миллиарда лет назад.

Фото: iStock
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2.Если бы вы попали на остров, где люди застряли в Средневековье, что бы вы взяли с собой?

Нет какой-то одной вещи, которую я бы взял с собой: все знания взаимосвязаны. Понадобятся хотя бы энциклопедии по физике, химии и биологии, чтобы можно было получать необходимые элементы в чистом виде и знать, как с ними обращаться, как с их помощью создавать полезные инструменты.

Конечно, было бы полезно взять кремниевые фотоэлементы среднего размера, долговечные батареи, аналоговый радиопередатчик / приёмник, чтобы установить контакт с более цивилизованными частями мира, а также кое-какие электронные инструменты - пару аналоговых осциллографов, чтобы проводить диагностику и ремонтировать оборудование; а также набор медных проводов и кабелей.

Такааки Кадзита

Хотел стать мастером стрельбы из лука

За что получил Нобелевскую премию по физике

Награждён в 2015 году за открытие нейтринных осцилляций (вместе с Артуром Макдональдом). Нейтринные осцилляции - это превращения нейтрино одного вида в нейтрино другого вида или в антинейтрино. Они доказывают, что у этих частиц есть масса. В 2015 году этот процесс удалось зафиксировать на двух мощных детекторах - Супер-Камиоканде (Япония) и нейтринной обсерватории в Садбери (Канада). До этого открытия считалось, что у нейтрино нет массы.

Факт из биографии

Такааки родился в маленьком японском городке и с детства занимался кюдо - старинным японским искусством стрельбы из лука. По его словам, до поступления в магистратуру в Университете Токио он интересовался кюдо куда больше, чем физикой, и вовсе не думал, что станет исследователем. Но в магистратуре эксперименты в области физики элементарных частиц поразили и увлекли Такааки настолько, что он полностью погрузился в науку.

Ответы

1.Какая загадка будоражит вас больше всего?

Мы знаем, что Вселенная расширяется с ускорением. Почему? Вот это действительно будоражит воображение.

2.Если бы вы попали на остров, где люди застряли в Средневековье, что бы вы взяли с собой?

Возможно, учебник по физике. Изучая физику, люди в конце концов стали бы изобретать всякие штуки.

3.Что вам нужно совершить, чтобы сказать: "Я сделал все, что хотел, и могу отдохнуть"?

Я не столь многого хотел бы достичь. Сейчас я занимаюсь изучением гравитационных волн и хотел бы продолжить наблюдать за ними, исследовать с их помощью Вселенную.

Артур Макдональд

Во время эпидемии коронавируса запустил массовое производство аппаратов ИВЛ

За что получил Нобелевскую премию по физике

Награжден вместе с Такааки Кадзита в 2015 году за доказательство наличия массы у нейтрино. Подробнее об этом открытии мы написали выше.

Факт из биографии

Весной 2020 года, в разгар пандемии, Артур Макдональд запустил проект по массовому производству дешёвых аппаратов для искусственной вентиляции лёгких. По его словам, требования к электронной составляющей аппарата ИВЛ и инструментам, использующимся в экспериментах в области физики элементарных частиц, имеют много общего.

Ответы

1.Какая загадка будоражит вас больше всего?

Я заинтригован темной материей, которая, по-видимому, составляет около 25% Вселенной. В то же время она не похожа ни на какие другие частицы, которые до настоящего времени мы наблюдали в экспериментах на Земле. Я работаю в подземной лаборатории SNOLAB и готовлюсь к экспериментам, которые значительно повысят чувствительность аппаратуры к прямому обнаружению частиц тёмной материи. Глубоко под землёй мы удаляем эффекты космической радиации и можем зафиксировать очень редкие события, такие как проникающие частицы тёмной материи.

2.Если бы вы попали на остров, где люди застряли в Средневековье, что бы вы взяли с собой?

Книги, подробно рассказывающие о поразительном прогрессе в понимании законов природы, которого мы достигли со времён Средневековья.

3.Что вам нужно совершить, чтобы сказать: "Я сделал все, что хотел, и теперь могу отдохнуть"?

Думаю, что меня всегда будут волновать новые вопросы науки, потому что узнавать что-то новое о мире вокруг

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