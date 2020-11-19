Райнер Вайс

Вылетел из универа, влюбившись в пианистку

За что получил Нобелевскую премию по физике

Награду получил в 2017 году за наблюдение гравитационных волн (вместе с Кипом Торном и Барри Бэришем). Гравитационные волны - это колебания, вызывающие искажения в ткани пространства-времени, предсказанные Общей теорией относительности Альберта Эйнштейна. Более ста лет никто не мог доказать их существование, поскольку интенсивность гравитационных волн на много порядков меньше, чем у электромагнитных. И вот в 2015 году детектор LIGO зарегистрировал гравитационные волны, возникшие в результате слияния двух чёрных дыр (каждая массой примерно в 30 солнечных). Это событие считают началом новой эры в астрономии.

Факт из биографии

В 17 лет Райнер Вайс получил стипендию и поступил в Массачусетский технологический институт, где долго выбирал между физикой и инженерными науками. На третьем курсе он влюбился в пианистку, отправился покорять ее сердце в другой город, а вернувшись, обнаружил, что его выгнали. Он устроился техником в одну из лабораторий МТИ, где изучали атомные пучки. Руководитель лаборатории Джеролд Захария был впечатлен работой Райнера, далеко выходившей за рамки обязанностей техника, и сумел через несколько лет вернуть его в университет.

Ответы

1. Какая научная загадка будоражит вас больше всего?

Что такое тёмная энергия и как она вписывается в космологию и физику в целом.

2.Представьте, что вы попали на огромный остров, где люди по уровню развития науки и технологий застряли в Средневековье. Что бы вы взяли с собой?

Я бы взял компьютер, солнечные панели и батарейки. А ещё точку спутниковой связи с остальным миром.

3.Когда вы сможете с чистой совестью сказать: "Я сделал в науке все, что хотел, и теперь могу отдохнуть"?

Такая реакция не для меня. Было бы скучно и даже ужасно перестать размышлять обо всех тех загадках, что задаёт нам природа. Наука - это ведь очень весело и увлекательно!

Уильям Кэмпбелл

Спас больше 300 миллионов человек

За что получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Награжден в 2015 году за создание новых методов лечения паразитарных болезней (вместе с Сатоси Омурой и Ту Юю). Он разработал новый класс препаратов - ивермектины. Их производные оказались крайне эффективны при лечении онхоцеркоза (речной слепоты) и лимфатического филяриоза (слоновой болезни). При онхоцеркозе крошечные черви селятся в роговице глаза, вызывая слепоту. Слоновая болезнь - тяжёлое воспаление и отёк нижних конечностей, в которые проникают черви. Препараты на основе ивермектина воздействуют на ионные каналы в клетках червей, убивая их, при этом они не токсичны для человека.

Факт из биографии

Уильям Кэмпбелл приложил немало усилий для того, чтобы компания Merck, в которой он работал над лекарством, предоставила развивающимся странам доступ к нему бесплатно. Вместе со Всемирной организацией здравоохранения компания запустила крупнейшую программу лекарственного обеспечения, чтобы искоренить речную слепоту и слоновью болезнь. На протяжении десятилетий в 49 странах Африки, Латинской Америки и Среднего Востока почти миллиард человек получили препарат для лечения и профилактики этих заболеваний. Около 600 миллионов человек по всему миру больше не нуждаются в лечении. В Колумбии, Эквадоре и Мексике болезнь полностью побеждена.

Ответ

Если бы вы попали на остров, где люди застряли в Средневековье, что бы вы взяли с собой?

Образцы инструментов, используемых в больницах для анестезии. Это не обязательно должен быть полный набор. Например, можно было бы взять однокомпонентный ингалятор, который раньше использовали, чтобы облегчить вдыхание анестезирующего газа (такого как эфир) и устранить боль во время операции. Этот предмет послужит нескольким целям.

Во-первых, это позволило бы рассказать одну очень поучительную историю: общая ингаляционная анестезия была внедрена в западной медицине в XIX веке, но с технической точки зрения это можно было сделать на три столетия раньше. Эфир был известен и изучался в экспериментах уже в начале XVI века. При операциях дать наркоз можно просто положив на лицо пациента ткань, пропитанную эфиром. Также можно поместить пропитанную эфиром губку в контейнер и расположить его таким образом, чтобы воздух через губку попадал в легкие. Почему потребовалось 300 лет, чтобы начать использовать существующие знания и применять наркоз в практических целях? Островитяне могли бы сделать это быстрее - теоретически.

Во-вторых, возможное открытие ингаляционной анестезии в отсутствие новой базовой информации или сложного оборудования будет иллюстрировать урок: для крупных научных достижений порой достаточно простых методов.

В-третьих, история хирургической анестезии, я надеюсь, вдохновит молодых людей и позволит им оценить важность как фундаментальных исследований, так и прикладной науки.

Ричард Хендерсон

Стал ученым благодаря 50 фунтам

За что получил Нобелевскую премию по химии

Награжден в 2017 году за модернизацию электронной микроскопии вместе с Жаком Дюбоше и Иоахимом Франком. Они изобрели способ замораживать образцы живых объектов в водном растворе так, что биомолекулы сохраняли форму и свойства. Эта технология позволила получать невероятно чёткие трёхмерные изображения объектов, в том числе молекулярных белков и вирусов.

Факт из биографии

Ричард Хендерсон провёл детство на ферме в Шотландии. Когда ему исполнилось 15 лет, родители планировали забрать его из школы, чтобы он начал работать на ферме. Но, согласно одному из новых законов, правительство могло выдавать по 50 фунтов семьям, в которых были способные мальчики-школьники, чтобы они могли продолжить образование. Семья Ричарда получила эти деньги, и он остался учиться. Хендерсон рассказывает в своих интервью, что самая важная задача для правительства - это обеспечить учителям очень высокие зарплаты, поскольку нет ничего важнее образования.

Ответы

1.Какая загадка будоражит вас больше всего?

Что случилось до Большого взрыва 13,7 миллиарда лет назад.

2.Если бы вы попали на остров, где люди застряли в Средневековье, что бы вы взяли с собой?

Нет какой-то одной вещи, которую я бы взял с собой: все знания взаимосвязаны. Понадобятся хотя бы энциклопедии по физике, химии и биологии, чтобы можно было получать необходимые элементы в чистом виде и знать, как с ними обращаться, как с их помощью создавать полезные инструменты.

Конечно, было бы полезно взять кремниевые фотоэлементы среднего размера, долговечные батареи, аналоговый радиопередатчик / приёмник, чтобы установить контакт с более цивилизованными частями мира, а также кое-какие электронные инструменты - пару аналоговых осциллографов, чтобы проводить диагностику и ремонтировать оборудование; а также набор медных проводов и кабелей.

Такааки Кадзита

Хотел стать мастером стрельбы из лука

За что получил Нобелевскую премию по физике

Награждён в 2015 году за открытие нейтринных осцилляций (вместе с Артуром Макдональдом). Нейтринные осцилляции - это превращения нейтрино одного вида в нейтрино другого вида или в антинейтрино. Они доказывают, что у этих частиц есть масса. В 2015 году этот процесс удалось зафиксировать на двух мощных детекторах - Супер-Камиоканде (Япония) и нейтринной обсерватории в Садбери (Канада). До этого открытия считалось, что у нейтрино нет массы.

Факт из биографии

Такааки родился в маленьком японском городке и с детства занимался кюдо - старинным японским искусством стрельбы из лука. По его словам, до поступления в магистратуру в Университете Токио он интересовался кюдо куда больше, чем физикой, и вовсе не думал, что станет исследователем. Но в магистратуре эксперименты в области физики элементарных частиц поразили и увлекли Такааки настолько, что он полностью погрузился в науку.

Ответы

1.Какая загадка будоражит вас больше всего?

Мы знаем, что Вселенная расширяется с ускорением. Почему? Вот это действительно будоражит воображение.

2.Если бы вы попали на остров, где люди застряли в Средневековье, что бы вы взяли с собой?

Возможно, учебник по физике. Изучая физику, люди в конце концов стали бы изобретать всякие штуки.

3.Что вам нужно совершить, чтобы сказать: "Я сделал все, что хотел, и могу отдохнуть"?

Я не столь многого хотел бы достичь. Сейчас я занимаюсь изучением гравитационных волн и хотел бы продолжить наблюдать за ними, исследовать с их помощью Вселенную.

Артур Макдональд

Во время эпидемии коронавируса запустил массовое производство аппаратов ИВЛ

За что получил Нобелевскую премию по физике

Награжден вместе с Такааки Кадзита в 2015 году за доказательство наличия массы у нейтрино. Подробнее об этом открытии мы написали выше.

Факт из биографии

Весной 2020 года, в разгар пандемии, Артур Макдональд запустил проект по массовому производству дешёвых аппаратов для искусственной вентиляции лёгких. По его словам, требования к электронной составляющей аппарата ИВЛ и инструментам, использующимся в экспериментах в области физики элементарных частиц, имеют много общего.

Ответы

1.Какая загадка будоражит вас больше всего?

Я заинтригован темной материей, которая, по-видимому, составляет около 25% Вселенной. В то же время она не похожа ни на какие другие частицы, которые до настоящего времени мы наблюдали в экспериментах на Земле. Я работаю в подземной лаборатории SNOLAB и готовлюсь к экспериментам, которые значительно повысят чувствительность аппаратуры к прямому обнаружению частиц тёмной материи. Глубоко под землёй мы удаляем эффекты космической радиации и можем зафиксировать очень редкие события, такие как проникающие частицы тёмной материи.

2.Если бы вы попали на остров, где люди застряли в Средневековье, что бы вы взяли с собой?

Книги, подробно рассказывающие о поразительном прогрессе в понимании законов природы, которого мы достигли со времён Средневековья.

3.Что вам нужно совершить, чтобы сказать: "Я сделал все, что хотел, и теперь могу отдохнуть"?

Думаю, что меня всегда будут волновать новые вопросы науки, потому что узнавать что-то новое о мире вокруг