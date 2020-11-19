Пять регионов завершат программу расселения аварийных домов в 2021 году

Целевой показатель по расселению граждан из аварийного жилья перевыполнен почти на 60%.

"С запуском национальных проектов решение столь важной социальной задачи, как переселение граждан из аварийного жилого фонда в новое жилье, вошло в перечень задач нацпроекта "Жилье и городская среда". Регионы России активно работают над расселением аварийного жилья", - подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин.

К 18 ноября целевой показатель с начала реализации проекта, за 2019-2020 годы, выполнен на 157%, были расселены почти 110 тысяч человек, свою программу выполнили уже 52 региона, сообщил он.

Пять регионов России уже в конце нынешнего года - начале следующего досрочно закончат расселение домов, признанных аварийными до начала 2017 года. Среди них - Магаданская область, Карачаево-Черкессия, Саратовская область, Чечня и Сахалинская область.