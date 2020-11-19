Нидерланды стали первой страной в Европе, которая ввела общенациональный запрет на продажу и запуск фейерверков на Новый год. Премьер королевства Марк Рютте лично попросил земляков проявить понимание: на фоне пандемии медики и так работают на пределе сил, так что жертвы пиротехники рискуют остаться без помощи. Как пишет Die Welt, вслед за голландцами о запрете задумались и в Германии. Тем более что многие европейские столицы - Брюссель, Париж, Вена, Прага и Дублин - пришли к такому же решению задолго до ковида под влиянием экологов, зоозащитников и урбанистов.

Немцы обожают запускать и смотреть фейерверки. Но из-за пандемии коронавируса они могут остаться без красочного зрелища на этот Новый год. Фото: EPA

Только в прошлом году от неудачных запусков петард в новогоднюю ночь пострадали почти полторы тысячи жителей Нидерландов. Из них 385 увезли в больницы на "скорой", 900 обратились к своим семейным врачам, еще 168 пациентов с травмами глаз лечились в специальных клиниках. Неутешительную статистику приводят и немцы. В Берлинском госпитале неотложной хирургии признают: в ночь на 1 января к ним поступают десятки раненых, порой речь идет о жизни и смерти. Ожоги лица, контузии, переломы и даже оторванные пальцы - вот с чем приходится иметь дело из года в год. Самому маленькому пациенту, который оказался на операционном столе, было девять лет.

Чтобы в этом непростом году избежать коллапса, депутат бундестага, эксперт по вопросам здравоохранения от социал-демократов Карл Лаутербах предложил отменить частные фейерверки по всей стране. Альтернативой могли бы стать безопасные лазерные шоу. Его поддержали мэры многих немецких городов, где и так уже действует частичный запрет на использование пиротехники. Как правило, он касается центральных исторических районов, включающих пешеходные зоны, площади вокруг ратуш и кафедральных соборов, средневековые земляные валы.

Бремен, Дюссельдорф, Гамбург, Кельн, Мюнхен, Нюрнберг, Штутгарт - на этот путь встали уже более сорока городов. Берлинский сенат еще пару лет запретил взрывать петарды возле Бранденбургских ворот и в северной части площади Александерплатц. В Потсдаме строжайшие правила действуют в садах и парках, включая Сан-Суси и гору Клаусберг с дворцом Бельведер. Приходится сдерживать себя и курортникам на острове Зюльт, где много домов с соломенными крышами. Нарушителям, которые устраивают пиротехнические шоу в городской исторической черте вне строго установленного времени (с 31 декабря по 1 января) или без специального разрешения, грозят штрафы от 100 до 10 000 евро. Если же случайно повредить чужое имущество, то можно и вовсе угодить за решетку на пять лет. Правда, такие города, как Дрезден, Регенсбург и Майнц, упорно держатся за традицию и не собираются вводить у себя никаких ограничений, называя их незаконными. Разумеется, против выступают и производители пиротехники, которые рискуют разориться под Новый год. Они настаивают, чтобы правительство выплатило им компенсации по примеру властей Голландии, пообещавших выделить пострадавшим бизнесменам помощь до 40 миллионов евро.

Во многих немецких городах уже действует запрет на использование пиротехники в исторической черте и вне разрешенного времени

Как ни странно, немецкие полицейские тоже не поддержали полный запрет - ведь проследить за его исполнением будет гораздо сложнее. К тому же он только сыграет на руку контрабандистам. В сентябре на границе между ФРГ и Нидерландами оперативники конфисковали 50 тонн подпольной пиротехнической "начинки" на 750 тысяч евро, которую преступники хотели сбыть на черном рынке.

Как вам это?

Лариса Шарикова, заместитель главного врача Станции скорой помощи Белгородской области:

- Если бы подобные ограничения ввели у нас, мы бы обеими руками их поддержали. В период новогодних праздников - как до, так и после 31 декабря - мы ежегодно фиксируем множество вызовов к пострадавшим от пиротехники. В этом же году из-за пандемии коронавируса врачи и так работают на пределе возможностей.

Сергей Токарев, главный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук:

- Я против любых массовых мероприятий сегодня, мы ведь понимаем, что человек пойдет пускать фейерверк не один, а с компанией. Еще и, предполагаю, без масок. И однозначно в подпитии, что только увеличивает риск травмирования. Поэтому я двумя руками "за" инициативу немцев.

Сегодня нагрузка на здравоохранение и без того большая. Очень многие узкие специалисты заняты в лечении больных коронавирусом, работают в "красных зонах", и им невольно придется отвлекаться и на тех, кто развлекался и по недомыслию нанес себе петардой травму. На мой взгляд, будет совершенно правильным ввести запрет на использование разного рода шутих и фейерверков. По крайней мере, до конца пандемии точно.

Подготовили Елена Мационг (Екатеринбург), Анна Скрипка (Белгород)