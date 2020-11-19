Почему растет количество незаконченных бюджетных строек

В России насчитывается около 7,7 тысячи недостроенных школ, поликлиник, дорог, объектов ЖКХ, на которые выделялись бюджетные средства. Некоторые из них числятся в разряде "проблемных" десятилетиями. Об этом рассказали в Счетной палате (СП).

Больше двух десятков лет москвичей и гостей столицы пугал своим видом гигантский котлован у Павелецкого вокзала. Торгово-развлекательный центр площадью 120 тысяч кв. м и паркинг там решили построить еще в 90-е годы. Но в силу разных проблем у инвесторов работы дальше котлована не продвинулись. И лишь в этом году работы возобновились. Новый инвестор обещает через год их завершить. Многофункциональный центр с магазинами, кафе и разными сервисами по переработанному проекту стал меньше и ушел под землю. А на его крыше разместится ландшафтный парк. Фото: Сергей Михеев/РГ

В России к концу 2019 года строилось за бюджетные средства 63,9 тысячи объектов. Среди них числится 3,4 тысячи "долгостроев", которые возводятся уже более 5 лет, и 4,3 тысячи "брошенных" строек, где работы приостановлены или законсервированы. Число проблемных объектов растет - по сравнению с 2018 годом их стало на 53 больше.

"Годами не вводящиеся в эксплуатацию объекты социального назначения не позволяют добиться повышения качества жизни людей", - отмечает аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. - Среди объектов незавершенного строительства, которые финансируются из бюджетов разных уровней, - школы и детские сады, поликлиники и больницы, дороги и объекты коммунальной инфраструктуры, учреждения культуры и спортивные сооружения, - говорит Орлова. - Из-за того, что они не сдаются вовремя, в одних регионах дети вынуждены учиться во вторую и третью смену, в других граждане не могут получить своевременную и качественную медицинскую помощь, чистую питьевую воду. Это свидетельствует о недостаточном качестве управления государственными ресурсами".

По количеству долгостроев лидирует Башкортостан, где их 1063 (более половины всех бюджетных строек). За ним следуют Москва (268 объектов) и Санкт-Петербург (90 объектов), но это лишь 7-8% от общего количества строек в мегаполисах. В то же время Москва и Санкт-Петербург - в пятерке лидеров по вложениям в долгострои - на них потрачено 115 и 41 млрд рублей соответственно. Брошенных же строек больше всего в Дагестане (499), Тюменской области (226) и Ямало-Ненецком автономном округе (182). Они же лидеры по объемам вложений в такие объекты - в ЯНАО и Тюменской области на это потрачено по 19 млрд рублей, в Дагестане - 15,5 млрд. Всего только за последний год в проблемные объекты в целом было вложено более 1,1 млрд рублей.

Причины приостановки строек разные. Это может быть некачественная проектно-сметная документация. После ее корректировки возрастает стоимость строительства и возникают проблемы с финансированием, ранее пояснял минстрой. Или объект включен в Федеральную адресно-инвестиционную программу, но в первый год на него выделяются средства из федерального бюджета, а позже об этой строке забывают. Средств же региона на завершение объекта не хватает. Бывает, банкротится подрядчик, после чего стройка затягивается и опять же требует увеличения финансирования, или же инвестиционные программы сокращались из-за экономических кризисов.

Из-за незавершенных вовремя строек дети вынуждены учиться во вторую и третью смену, а взрослые не могут получить медицинскую помощь

Ситуацию с бюджетными недостроями Счетная палата анализирует уже не в первый раз. Однако, как указано в последнем отчете СП, предложенные ею меры слабо реализуются и пока не привели к принципиальным изменениям в этой сфере. До сих пор в законодательстве не закреплено само понятие "незавершенное строительство", не определено, какое министерство должно курировать эту работу. Не создана единая база проблемных объектов, о чем говорят в СП уже не первый год. Это приводит к тому, что в регионах начинают строить новые школы или больницы, не оценив возможность достраивания начатых ранее. "Предупредить появление новых проблемных объектов также не удалось", - отмечают аудиторы СП.

Не все федеральные ведомства утвердили планы снижения числа относящихся к их ведению недостроев, в частности, их нет у минэнерго, минстроя и Росприроднадзора, отмечают в СП. Регионам еще в 2017 году было предписано разработать планы сокращения числа недостроев, наладить их учет и определить ответственный орган исполнительной власти. К началу 2020 года это сделали лишь 19 регионов, 38 выполнили эти предписания частично, а 28 не сделали вообще ничего. "Дорожная карта" по снижению числа недостроев не утверждена и на федеральном уровне.

Кроме того, не определены критерии принятия решений о дальнейшей судьбе недостроев - нужно ли их достраивать, консервировать или сносить. Некоторые из них существуют только в виде проектной документации, на которую тем не менее были затрачены бюджетные средства.

"Значимые и необходимые социальные объекты, такие как поликлиники, детские сады, школы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры, могут строиться десятилетиями или вовсе простаивать в ожидании возобновления строительных работ, - отмечает эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова. - Есть случаи строительства медицинских центров продолжительностью 4-10 лет. За это время проект может устареть не только физически, но и морально. Простаивают земельные участки, на которых расположены "замороженные" стройки, хотя они могут быть использованы под общественные нужды".

Решение должно приниматься индивидуально по каждому объекту, подчеркивают в СП. Например, в Хабаровском крае, по данным минстроя, уже 24 года строится станция обезжелезивания воды. Достраивать ее сейчас уже не имеет особого смысла, поскольку за это время технологии ушли далеко вперед. Даже если завершить этот объект, он не будет отвечать современным требованиям.

Прямая речь

Марат Хуснуллин, вице-премьер:

- На площадке правительства мы в ежедневном формате проводим работу по выработке комплекса мер по уменьшению объема незавершенного строительства. Очевидно, что проблема незавершенки должна решаться, так как это и потраченные бюджетные средства, и неграмотно использованные земельные участки, которые могут быть пущены в оборот. Для решения проблемы нужно предпринимать системные решения и менять подходы. К сожалению, за прошлые годы накопился достаточно большой объем такого рода объектов, но могу сказать, что мы работаем над каждым из них, чтобы принять решение по ним, вернуть земли в оборот. Одновременно мы ведем работу по недопущению увеличения объема незавершенки. В частности, совместно с Минстроем прорабатываем вопрос увеличения компетенций госзаказчиков, что позволит не только не допускать новых ОНС, но и экономить бюджетные средства.