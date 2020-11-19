Появилась информация о переиздании первой части Red Dead Redemption

В Twitter-аккаунте Gaming Leaks & Rumors, специализирующемся на утечках игровой индустрии, появилась информация о том, что к релизу готовится ремастер игры Red Dead Redemption.

Выход переиздания, согласно представленным данным, может состояться уже 10 декабря - аккурат к церемонии The Game Awards.

Студия Rockstar Games никаких анонсов по этому поводу не делала, поэтому эти сведения необходимо воспринимать с определенной долей скепсиса.

Red Dead Redemption - приключенческий вестерн-боевик в открытом мире, вышедший в 2010 году на консолях Xbox 360 и PlayStation 3.