Польские врачи отказались возвращаться из ФРГ на время пандемии

На предложение президента ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера помочь польским властям, которые не справляются с эпидемией коронавируса, поляки призвали немцев вернуть польских врачей, которые давно работают в Германии. Но медики возвращаться отказались.

Письмо с пожеланием скорейшего выздоровления и предложением помощи президент Германии направил своему польскому коллеге Анджею Дуде еще 28 октября, когда стало известно, что президент Польши болен коронавирусом. Штайнмайер написал, что "пандемия коронавируса стала для всех тяжелым испытанием: как для наших систем здравоохранения, наших экономик и единства в нашем обществе, так и для каждого из нас лично". В последнем абзаце он подчеркнул, что "там, где возможности медицины данного государства достигают предела, мы должны помогать друг другу". Свое письмо президент Германии закончил просьбой к польскому коллеге дать ему знать, если в нынешних обстоятельствах ФРГ может что-то сделать для Польши, и подписался: "Твой Франк".

Германия уже оказывает такую помощь Чехии - туда направили 100 респираторов, граждане этой страны лечатся в немецких больницах. Но президент Польши предложение Штайнмайера дипломатично отклонил. И хотя его страна, действительно, не справляется с кризисом, вызванным эпидемией, региональные чиновники умоляют власти принять предложение ФРГ, а в это время люди, как сообщает информационный портал oko.press, умирают в каретах скорой помощи, поскольку в больницах для них не хватает мест, Дуда в ответ также предложил Штайнмайеру помощь.

Напомним, что правящая в Польше формация "Право и справедливость" обвиняет немецкие власти в поддержке польской оппозиции, а во время избирательной кампании Анджея Дуды из его уст звучали враждебные в отношении Германии заявления. Неудивительно, что и письмо Штайнмайера вызвало у соратников Дуды недовольство. Одна из депутатов польского сейма Йоанна Лихоцка выступила с предложением, как именно власти ФРГ могли бы помочь Польше: "Пусть немецкие федеральные земли на время пандемии направят в Польшу врачей, работающих в их службе здравоохранения… А Германия пусть финансирует это, предоставив нашим соотечественникам оплачиваемые отпуска на этот период. Вот в такой помощи были бы польза и смысл".

Однако польские медики на родину, как выяснилось, не собираются. Накануне польское Медицинское сообщество ФРГ направило главе правящей партии Ярославу Качинскому письмо, в котором объяснено, почему: "В Германии и Австрии возможности получения постдипломной специализации гораздо больше, чем в Польше. Кроме того, огромное значение имеет организация работы, атмосфера в стране проживания". "Спасая с полной самоотдачей здоровье и жизнь пациентов, врачи не хотят, чтобы их преследовали и унижали как профессиональное сообщество, или пугали прокурором", - цитирует послание медиков Deutcshe Welle.