49-летняя Мигмар - должностное лицо общины в деревне Лаяк уезда Сага. Она приветствует меры по преодолению бедности, которые предпринимает местное правительство. "До 2016 года в нашей деревне не было нормальных дорог и чистой питьевой воды. Теперь у всех семей есть доступ к водопроводной воде, а в деревне проложили асфальтированные дороги", - говорит Мигмар. По ее словам, новые дороги и водопровод подготовили почву для значительного улучшения качества жизни в деревне.

Джангра Еше из уезда Дамшунг, чья семья когда-то была бедной, стала одной из первых в Тибете женщин - пилотов вертолета, пройдя обучение в местной авиакомпании. Фото: Пурбу Таши / Синьхуа

Такие меры по увеличению доходов жителей, как помощь в переходе от традиционного земледелия и выпаса скота к другим профессиям, также принесли обнадеживающие результаты, говорит Мигмар.

"Деревенские чиновники организовали для жителей множество курсов подготовки, чтобы помочь им приобрести такие навыки, как готовка, сварка, управление экскаваторами и погрузчиками, - рассказывает она. - Это также помогло жителям деревни изменить взгляды на работу и доход".

Дадрон Лхазом из уезда Намлинг занимается онлайн-торговлей. Ее компания, основанная в 2018 году, продает традиционные изделия ручной работы и продукты, изготовляемые в Тибете : ковры, подушки, одеяла, кожаные сумки, мед и благовония, и тем самым помогает нуждающимся жителям в стремлении к лучшей жизни.

В родной деревне в волости Дагна у нее есть мастерская, где работают 12 местных жителей, двое из них - выпускники университетов, а пятеро происходят из семей, которые раньше были бедными. С помощью платформы электронной торговли Taobao ее компания продает товары по всему миру. Кроме того, у компании есть бизнес-аккаунт в социальной сети Douyin. В прошлом году Дадрон заработала более 420 тысяч юаней (61 330 долларов).

Правительство уезда Намлинг считает компанию Дадрон Лхазом примером того, как можно бороться с бедностью. В прошлом году с помощью правительства в центре уезда открылся магазин товаров ее мастерской, за аренду которого Дадрон Лхазом разрешили не платить. "Без поддержки государства, семьи и друзей я не смогла бы так развить свой бизнес, - говорит она. - Я благодарна им всем, особенно правительству уезда".

Местные жители работают инструкторами по верховой ездев туристических местах Тибета. Фото: Предоставлено CHINA DAILY

Дадрон Лхазом планирует и дальше расширять бизнес на благо жителей деревни. "Я надеюсь убедить еще больше односельчан обучиться изготовлению ковров, гобеленов и одеял, - говорит она. - И надеюсь, что больше выпускников университетов будут заниматься предпринимательством и электронной торговлей".

Переселение людей в районы с лучшими условиями проживания - еще одно из усилий местных властей для улучшения качества жизни населения.

С 2016 года черту бедности преодолели 628 тысяч человек из 74 уездов и районов Тибета

Самдруб Церинг из деревни Кьилунг уезда Намлинг городского округа Шигадзе рассказал, что в 2016 году он и другие жители переехали в новый поселок с современными и технологичными удобствами. До переезда они жили в суровых условиях на высоте в 4100 метров над уровнем моря. Здравоохранение, транспорт и образование были малодоступны, говорит он. "До 2016 года я не знал, что после рождения ребенка в больнице женщина может получить субсидии и поддержку. Я не знал, что роды могут быть более безопасными как для матери, так и для ребенка", - говорит Самдруб Церинг.

Сельские жители, работающие в туристической компании в городском округе Ньингчи, исполняют для туристов песни и танцы. Фото: Ци Цзешуан / для CHINA DAILY

Благодаря мерам по искоренению бедности за последние несколько лет материальное положение жителей заметно улучшилось. "До 2016 года я не планировал отдавать детей в школу, потому что она была слишком далеко. Я беспокоился, как они будут туда добираться", - говорит Самдруб, добавляя, что теперь все хотят, чтобы дети начали получать образование как можно раньше, потому что школа находится очень близко.

В прошлом жители деревни ездили в больницу или магазин на лошадях или яках, а теперь они могут поехать туда на машине или автобусе, говорит 35-летний Церинг. Это занимает всего несколько минут.

Информация о новых мерах поддержки и вакансиях теперь доступна всем в новых районах, не так, как в отдаленной горной местности, где они жили раньше.

"В рамках программы преодоления бедности местное правительство дает нам возможность бесплатно пройти обучающие курсы, - говорит Самдруб. - Можно приобрести разные полезные навыки, которые помогут найти работу, - от готовки и сварки до строительства".

Жительница деревни в уезде Мэнлинг приветствует туристов в семейной гостинице. Туризм - одна из ключевых отраслей, помогающихснизить уровень бедности в Тибете. Фото: Предоставлено China Daily

Он рассказал, что трое из жителей деревни, прошедшие 60-дневный курс кулинарии, в 2018 году открыли в уезде Намлинг рестораны. "За последние два года доход их семей составляет от 20 до 40 тысяч юаней", - говорит Самдруб.

Он говорит, что учится водить грузовик в местной автошколе и уже закончил два модуля из четырех. "Я планирую как можно скорее получить водительские права, чтобы устроиться водителем грузовика на стройку. Так я смогу получать более высокую зарплату", - говорит Самдруб Церинг.

Когда в 2016 году центральное правительство Китая начало кампанию по преодолению бедности, Тибет стал основным плацдармом этой борьбы. В течение последних нескольких лет Тибет успешно преодолевает бедность, и во многих направлениях уже достигнуты большие успехи.

15 октября в ходе пресс-конференции в Лхасе партийный секретарь Тибетского автономного района У Инцзе сказал, что с 2016 года черту бедности преодолели в общей сложности 628 тысяч человек из 74 уездов и районов Тибета.

Главные меры, направленные на преодоление бедности в Тибете, - это развитие местных производств, переселение жителей в места с лучшими условиями проживания, улучшение здравоохранения и образования, а также профессионально-техническое обучение и перенаправление излишка сельских работников в различные отрасли.