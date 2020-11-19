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19.11.2020 09:34
Рубрика: В мире

Премьер Японии выразил тревогу в связи с ситуацией с COVID-19 в стране

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии продолжает осложняться ситуация с распространением коронавируса. Премьер-министр страны Есихидэ Суга выразил по этому поводу обеспокоенность.

Фото: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
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"Ситуация вызывает серьезные опасения", - заявил глава японского правительства, которого цитирует телерадиокомпания NHK. Политик призвал население внимательно относиться к соблюдению норм санитарного характера. Суточный прирост числа заболевших на территории японского архипелага превысил две тысячи человек.

Больше всего местные власти тревожит эпидемиологическая обстановка в Токио, где 19 ноября специалисты выявили 534 человека с положительными пробами на инфекцию. Этот показатель стал максимальным за весь период пандемии. В общей сложности в городе обнаружено более 36 тысяч заразившихся COVID-19.

Вместе с тем администрация японской столицы пока не собирается вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса и запрещать поездки населения в другие регионы.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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