Профессор Александр Губин: Походка не должна выдавать ваш возраст

Никогда ничему, никому не завидовала. А с возрастом стала завидовать походкам. Именно походка выдает и возраст, и физическое состояние человека. И не только потому, что держится на нашем позвоночнике, но и потому, что с годами утрачивает свои функции наш опорно-двигательный аппарат. Потому-то к нему - этому аппарату - всю жизнь требуется трепетное отношение. К сожалению, не всегда нам это удается. О том, что происходит в таких случаях, мы беседуем с руководителем одного из главных медицинских учреждений страны в области охраны нашего опорно-двигательного аппарата, директором ЦИТО имени Н.Н. Приорова, профессором Александром Губиным.

Александр Вадимович! Вы недавно возглавили федеральный центр, которому скоро сто лет. До того почти десятилетие командовали другим, не менее важным федеральным центром в Кургане, который все знают как Центр Илизарова. Кстати, Илизаров прославился и приобрел мировую известность тогда, когда его пациентом стал великий спортсмен Брумель. Тогда появились аппараты Илизарова, пришла в нашу страну всемирная слава этой профессии. А если бы не Брумель?

Александр Губин: Сразу хочу возразить. Да, Валерий Николаевич Брумель свою выдающуюся роль и в спорте, и в ортопедии, безусловно, сыграл. Брумель был не только выдающимся спортсменом, но и прекрасным пиар-менеджером. И в этом плане Илизарову повезло. Но и Брумелю повезло, что он попал к такому врачу. Илизаров был не только рукастым доктором, что важно в нашей профессии, он был и ученым, который обосновал метод лечения травматолого-ортопедических больных, основанный на открытых им законах. Благодаря этим законам, имя Илизарова известно миру. И не одним травматологам. Между прочим, в следующем году вековой юбилей не только у ЦИТО, но и у Илизарова.

Вы все время говорите о важности преемственности в вашей профессии. Технологии, методы того же Илизарова используются по-прежнему? Или они устарели, не так востребованы в наш цифровой век?

Александр Губин: Не устарели. Другое дело, что в последние годы мы все больше говорим о технологии и методике Илизарова, а о его философии в лечении опорно-двигательного аппарата, которая включает бережный подход к тканям, раннюю реабилитацию, биологическую основу, стимулирующую природные силы организма, забываем. Но недаром девизом Центра Илизарова является его слоган: "Направляя силу природы".

Вы этому слогану следуете?

Александр Губин: Обязательно. Я же почти десять лет возглавлял Илизаровскую клинику.

ЦИТО очень отличается от нее?

Александр Губин: Хороший вопрос. Из всех ортопедических институтов страны ЦИТО и Центр Илизарова наиболее близки идеологически и с точки зрения структуры. И тут и там представлена вся широта ортопедических направлений, и помощь оказывается пациентам всех возрастов.

У меня есть любимая героиня - тетя Маша из подъезда. Она в возрасте, у нее очень болит спина, а тут еще упала и сломала шейку бедра. Она может попасть в ЦИТО? Она может попасть в Центр Илизарова? Куда податься тете Маше из подъезда с ее бедой?

Александр Губин: Здесь в силу вступают региональные особенности нашего здравоохранения. Если бы тетя Маша жила в Кургане, то она бы попала во второе отделение Центра Илизарова, специализирующегося на помощи людям пожилого возраста. Если она москвичка, то все сложнее. Схема госпитализации будет иная. В Москве немало многопрофильных клиник, оказывающих помощь данной группе пациентов. Это, конечно, целесообразно.

Пятьдесят процентов людей старше 65 лет падают хотя бы один раз в году. При этом в результате падения может произойти перелом шейки бедра, предплечья в типичном месте, позвоночника. Самые тяжелые последствия наступают при переломе шейки бедра. Даже в развитых странах при оказании таким больным хирургической помощи через год погибает 30 процентов женщин, 20 процентов мужчин. Данная ситуация - как падения, так и переломы - возникает чаще у женщин.

Почему?

Александр Губин: Самих женщин больше. Они социально более активны. Женщины страдают более выраженным, чем мужчины, остеопорозом. Падения необходимо профилактировать.

Сейчас вы скажете, что женщинам, как и мужчинам, надо больше лежать на диване, а не заниматься хозяйством, не ходить в салоны красоты…

Александр Губин: Неужели вы думаете, что я могу такое посоветовать? Я хочу сказать о другом. Может, это вас удивит, но больше всего и чаще всего люди, в том числе и женщины, падают дома. Поэтому очень важно общее состояние здоровья. Надо следить, чтобы не кружилась голова, исключить бесконтрольный прием препаратов, не пренебрегать физической активностью. Правильно подбирать обувь. И так далее… И конечно, полезна дозированная физкультура.

При входе в ваш центр масса фотографий известнейших спортсменов, которым специалисты ЦИТО вернули радость движения. Может, не всякая физкультура полезна? Почему именно многие известные спортсмены в пожилом возрасте страдают различными недугами опорно-двигательного аппарата?

Александр Губин: Три причины. Первая: в спорт, как правило, отбирают людей, которые имеют природные особенности. Предположим, повышенная подвижность суставов. Вторая: спорт - это не физкультура, это тяжелый труд с высоким травматизмом. Причем спортивный травматизм среди профессионалов и непрофессионалов постоянно растет. И третья: профессиональный спорт связан с очень высоким уровнем стрессов. А хронический стресс приводит к сбою в работе всего организма. Поэтому спортсмены после окончания спортивной карьеры страдают такими заболеваниями, как гипертония, ожирение и так далее.

Александр Вадимович, как вы относитесь к многочисленным советам в интернете, СМИ, призывающим заниматься спортом, бегать, ходить с двумя палками… Правда, в последнее время советов о пользе бега стало чуть меньше: немало случаев, когда бег прямо на беговых дорожках приводил к инфаркту. Всему ли все возрасты покорны?

Александр Губин: Вспоминаю случай. Ко мне на прием пришла дама 80 лет с жалобами на боли в шейном отделе позвоночника. При обследовании выяснилось, что состояние ее позвоночника соответствует 30-летнему человеку. А боли в шее появились после того, как она начала активно практиковать… стойки на голове. Она и мне продемонстрировала эту самую стойку. Я был в восхищении. Но порекомендовал единственно верный лечебный метод: прекратить стойки на голове.

Мы не сможем остановить бурный поток информации, но мы можем дать официальную врачебную информацию от нашего сообщества. И главное, своевременно помогать людям, которые действительно нуждаются в ортопедической помощи.

Александр Вадимович, очень не хочется уходить от основной темы, но, к сожалению, на дворе ковидная пандемия. Поэтому: как она повлияла на оказание помощи людям, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата? Та же изоляция, те же стрессы...

Александр Губин: Есть несколько серьезных последствий, которые отражаются на травматолого-ортопедической службе страны. Людям намного тяжелее перемещаться для получения узкоспециализированной помощи, особенно по сложным заболеваниям. Часть клиник, которые занимались лечением травматолого-ортопедических больных, были перепрофилированы в ковид-госпитали. Это произошло и у нас в ЦИТО.

В апреле, мае, июне мы полностью работали как ковид-госпиталь. Не принимали травматолого-ортопедических пациентов. Поэтому сейчас у нас нагрузка больше, чем обычно. Правда, с июля мы вернулись в обычный ритм. Пациенты, которые перенесли ковид, имеют несомненно большие риски при плановых операциях. Поэтому необходим, как при любой другой вирусной инфекции, нормальный период восстановления для того, чтобы провести плановую ортопедическую операцию.

Вернемся в ЦИТО. Независимо от любых пандемий в последнее время наблюдается рост так называемых инфекционных осложнений после самых современных ортопедических операций. Никуда не деться от того, что организм нередко отторгает те же импланты, которые необходимы при больших операциях на суставах. Как этому противостоять?

Александр Губин: Существует несколько причин увеличения инфекционных осложнений при оказании травматолого-ортопедической помощи. Во-первых, значительно выросло количество имплантируемых изделий, что статистически ведет к увеличению инфекционных осложнений. А без имплантов обойтись в современном лечении таких заболеваний невозможно. Это мировая практика. И точно так же мировая практика свидетельствует… Мы покупаем возможность свободно, безболезненно двигаться путем больших рисков. В том числе инфекционных осложнений.

Во-вторых, растет груз соматических проблем, таких как ожирение и сахарный диабет среди населения, и различные иммунодефициты, что является провоцирующим фактором для осложнений, в том числе инфекционного плана. В-третьих, люди бессистемно, массово применяют антибактериальные средства, нарушая микрофлору, создавая невосприимчивость микроорганизмов к антибиотикам. Это осложняет лечение таких осложнений. Поэтому… В центре Илизарова в 2012 году создан крупнейший в мире Центр по лечению остеомиелита на 135 коек, имеющий самый большой опыт по лечению остеомиелита. А в ЦИТО успешно работает отделение номер пять, занимающееся этой проблемой.

Надо следить, чтобы не кружилась голова, исключить бесконтрольный прием препаратов, не пренебрегать физической активностью

А в других учреждениях страны? Ведь два даже таких крупных учреждения, как в Кургане и Москве, целиком проблему остеомиелита не решат. Ее надо решать в масштабах страны. В большинстве крупных травматолого-ортопедических учреждений подобные отделения уже есть или пытаются их создать...

Александр Губин: Важно иметь единую систему учета и помощи пациентам с такими осложнениями. Должна быть преемственность в оказании помощи этим пациентам.

Раз уж о преемственности. ЦИТО всегда славилось своими детскими подразделениями. Мы же все родом из детства. И наши болячки, к сожалению, тоже нередко оттуда же родом. Сейчас детей, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, больше или меньше?

Александр Губин: Количество пациентов с классическими детскими заболеваниями костно-мышечной системы осталось таким, каким было всегда. Примерно 5-10 процентов людей имеют такие проблемы с детства. Наши исследования показывают, что 75 процентов детей, которым оказывалась ортопедическая помощь в детстве, должны продолжить и продолжают лечение после 18 лет. В структуре помощи детям с ортопедической патологией прибавилась большая группа ребятишек с ортопедическими проблемами, которые - следствие неврологических заболеваний. Таких, как ДЦП.

Ортопеды работают в команде вместе с реаниматологами, неврологами, педиатрами. Чтобы была преемственность помощи этим пациентам. Надо помнить, что диагноз ДЦП и проблемы, с ним связанные, не уходят никуда после 18 лет. Потому столь важна система возрастной преемственности.

Телеэкран, другие СМИ, интернет призывают к сбору средств для лечения, в частности, и таких детей в зарубежных клиниках. Оправдан сбор средств на лечение где-то?

Александр Губин: Среди больных ДЦП абсолютно разные люди. Многие из них успешно учатся, работают. А есть те, которые не могут говорить и не заговорят. Все, что может сделать ортопед, уменьшить ортопедические последствия данного заболевания. Что это значит? Если есть боль, устранить ее. Улучшить уход за пациентом. Максимально сделать его детство близким к детству обычного ребенка. А так как ДЦП - большой комплекс проблем, то и пациенты, точнее, их родители, пытаются комплексно решать их. Чаще всего это оборачивается бесконечным поиском чуда, которое сделает пациента таким, как все. Это можно и понять, и оправдать. Но… этим активно пользуются не только добросовестные медики, но и шарлатаны.

Уезжать из страны для лечения таких детей нет необходимости? Его можно получить дома?

Александр Губин: Крупнейшая клиника, которая оказывает помощь при данной патологии людям всех возрастов, создана в Центре Илизарова. Но нам необходимо еще многое сделать, чтобы создать систему помощи таким пациентам. И, может быть, средства, которые собираются, использовать именно для этого.

Вернемся к предстоящему юбилею ЦИТО. Почему сто лет назад возникла необходимость создания такого учреждения? И есть ли необходимость его дальнейшего развития? Или те же цифровые технологии позволяют обойтись без такого специализированного вида медицинской помощи?

Александр Губин: Мировые войны ХХ века привели к возникновению многих травматолого-ортопедических институтов, в том числе и в России. Ведь каждая война - это, ко всему прочему, покалеченные опорно-двигательные аппараты, большое количество инвалидов. Именно по этой причине в 1922 году Владимир Ильич Ленин лично подписал распоряжение о создании института протезирования и ортопедии, который в 1940 году стал Центральным институтом травматологии и ортопедии. Его задачей, помимо оказания медицинской помощи, стало создание идеологии и системы такой помощи. И чем дальше, тем больше задач у этого учреждения, в том числе и таких, чтобы ваша походка не выдавала ваш возраст.

Визитная карточка

Фото: Сергей Михеев/ РГ

Александр Вадимович Губин родился в 1973 году в Ленинграде. Бабушка работала врачом в блокадном Ленинграде. Мама - педиатр. Александр Вадимович - это уже третье поколение медиков. Жена Елизавета Борисовна - педиатр-невролог. Дочери Мария и Варвара пока школьницы. Губин - автор 300 научных работ в области травматологии и ортопедии. Его первое место работы - Петербургский педиатрический институт. Затем Центр Илизарова в Кургане. И нынешнее место работы - директор ЦИТО.