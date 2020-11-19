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19.11.2020 14:41
Рубрика: Общество

Программы педвузов приблизят к школьной практике

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения приблизит программу педагогических вузов к реальной школьной практике. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на профессорском форуме 2020 "Национальные проекты и профессорское общество".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Внимание к профессии педагога растет. Впервые за многие годы у нас повысился средний балл ЕГЭ при поступлении в педагогические вузы, - рассказал Сергей Кравцов. - Мы увидели, что растет конкурс в педагогические вузы. Одна из наших задач - выстроить единую систему подготовки учителей. Мы приближаем педагогические вузы к реальной практике. У каждого педагогического вуза будут свои базовые школы - мы их сейчас определяем вместе с регионами. В рамках нацпроекта "Образование" все педагогические вузы будут оснащены оборудованием, которое используется в школах. Чтобы студенты знали, как работать с этим новым оборудованием, и были к этому готовы.

Фото: iStock
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Также по словам министра, в этом году был принят закон, который позволяет студентам-старшекурсникам работать в школе. Он уже эффективно работает на практике: студенты педвузов помогают школам и учителям в период пандемии.

- Школы, педагогические колледжи, вузы, институты повышения квалификации - все должно работать в единой системе, - рассказал Сергей Кравцов. - Мы сейчас унифицируем программы повышения квалификации учителей, создаем их реестр и сопрягаем их с программами подготовки в педагогических вузах.

Напомним, недавно на заседании коллегии министерства просвещения была принята концепция подготовки педагогических кадров, начиная со школы, введения профильных психолого-педагогических классов, профориентации, и заканчивая системой переподготовки и повышения квалификации.

- Важно возродить механизмы наставничества, индивидуального постдипломного сопровождения выпускников. Этот институт в свое время очень эффективно работал, когда молодой специалист не отрывается от педагогического вуза, - рассказал Сергей Кравцов. - Это очень важно - получить поддержку своих коллег, методистов, особенно в первый-второй год работы в школе.

Еще один важный акцент, по словам министра, - постоянное обновление технологий и содержания педагогического образования.

- Нам важно, чтобы те наработки, которые есть в системе общего образования, находили отражение и в системе педагогического образования. Например, стандарты. В свое время Ольга Юрьевна Васильева разработала минимум содержания образования в соответствии с поручением президента. Сейчас мы планируем утвердить обновленный стандарт, внести минимум содержания образования, - рассказал Сергей Кравцов. - Конечно, это решение будет влиять и на педагогическое образование, на подготовку студентов. Мы должны готовить их по тем программам, которые соотносятся с тем, что есть в системе общего школьного образования.

Напомним, ранее на заседании коллегии министерства просвещения директор департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров ведомства Андрей Милехин рассказал, что министерство просвещения планирует серьезно обновить содержание вузовских программ для подготовки будущих педагогов и выстроить единую систему научно-методического сопровождения учителей.

Так, планируется, что практика в педвузах Минпросвещения будет начинаться уже с первого курса - на площадках базовых "сильных" школ. А программы для будущих учителей "синхронизируют" с современными стандартами школьного образования. Ведомство будет создавать образовательные "Кванториумы" - педагогические технопарки, которые познакомят студентов с новейшим учебным оборудованием и технологиями.

Фото: iStock
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- Задача - оснастить педагога самыми современными методиками, подходами, инструментами, - рассказал Андрей Милехин. - Необходимо построить объективную систему оценки качества педагогического образования. В том числе - через участие студентов в процедуре "внешней" оценки профессиональных компетенций по федеральным контрольно-измерительным материалам в период государственной итоговой аттестации.

После выпуска студент три года считается молодым специалистом, и в это время его должен сопровождать опытный педагог. Координировать всю работу по научно-методическому сопровождению и повышению квалификации учителей будет федеральная Академия просвещения. А региональные центры непрерывного повышения профмастерства педагогов, которые создаются сейчас в рамках нацпроекта "Образование", помогают педагогам на местах, готовят муниципальных тьюторов из числа лучших учителей.

В прошлом году в России было открыто уже 56 таких центров. К концу 2020 года в 10 регионах будут работать еще 20.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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