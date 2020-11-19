ПСБ и правительство Удмуртии обсудили развитие ОПК и инвестпроектов

Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Удмуртии Александр Бречалов провели в Москве рабочую встречу по реализации в регионе приоритетных инвестиционных и социально-экономических проектов в рамках ранее подписанных соглашений.

Стороны, в частности, обсудили развитие программы газификации сельских населенных пунктов при финансовом участии ПСБ. Банк планирует предоставить финансирование для строительства внутрипоселковых газораспределительных сетей на территории 10 муниципальных образований Удмуртии.

На встрече также обсуждались совместные задачи по бесперебойному выполнению госконтрактов и сохранению темпов выпуска продукции двойного назначения и гражданской продукции на предприятиях ОПК, с которыми работает ПСБ. Сегодня банк обслуживает более 300 таких компаний в республике, которым суммарно уже открыл кредитно-гарантийные лимиты более чем на 81 млрд рублей, и планирует их расширение.

Особое внимание на встрече уделили перспективам развития спортивного сектора республики. Правительство Удмуртии и ПСБ в рамках соответствующего соглашения поддерживают Федерацию биатлона, Федерацию лыжного спорта и реализуют проект любительских стартов "Калашников-Спорт". Кроме того, главы банка и региона договорились рассмотреть возможность участия ПСБ в проекте реконструкции ледовой арены в Ижевске.

"Список обсуждаемых сегодня вопросов достаточно широк, что говорит о совместной заинтересованности правительства республики и банка в улучшении инвестиционной и социально-экономической сфер региона. В фокусе внимания банка - работа как с крупными предприятиями ОПК, так и с предприятиями малого и среднего бизнеса. Кроме того, мы продолжим расширять поддержку населения по социально-значимым проектам, включая программы льготного ипотечного кредитования для сотрудников бюджетных организаций, а также развивать спортивные проекты", - прокомментировал итоги встречи председатель ПСБ Петр Фрадков.

"Наше сотрудничество с Промсвязьбанком уже измеряется конкретными показателями: созданными рабочими местами, числом участников спортивных стартов, объемами ремонтных работ. Это говорит о качественном взаимодействии и заинтересованности обеих сторон в проектах, направленных на развитие республики. Перечень перспективных направлений включает в себя и экономические, и социальные вопросы", - отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"