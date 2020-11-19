ПСБ и правительство Удмуртии обсудили развитие ОПК и инвестпроектов

Новости

В Японии роботы начали контролировать соблюдение социальной дистанции 14:44
Шестерых фигурантов дела о пытках в ярославской колонии отпустили 14:44
Более 500 тысяч семей получили маткапитал в беззаявительном порядке 14:42
"Автодор" закроет съезд на трассу М-4 в Подмосковье 14:40
Власти Таиланда намерены наказывать протестующих "всеми возможными мерами" 14:38
Вышел ураганный трейлер "Охотника на монстров" с Миллой Йовович 14:37
Минздрав предлагает оставить аборты в системе ОМС 14:31
Виктор Дробыш выберет лучшую звезду 90-х 14:29
МИД РФ прокомментировал слова посла ФРГ в Литве о целях СССР в войне 14:29
Netflix опубликовал первые кадры нового фильма Роберта Родригеса 14:26
Суд оправдал начальника ярославской колонии по делу о пытках осужденных 14:25
В Британии женщина с COVID-19 родила двойню, будучи в коме 14:18
В Кремле прокомментировали ситуацию с Менем 14:12
В Петербурге осудили компьютерного мастера, обобравшего пенсионера 14:02
Миккельсен прокомментировал новости о съемках в "Фантастических тварях" 13:52
Путин назвал эффект выполнения государством своих обещаний 13:41
В ЦОДД призвали автомобилистов не выезжать в город на летней резине 13:40
Замминистра обороны РФ и спецпосланник ООН обсудили ситуацию в Сирии 13:39
Москвичи победили в большинстве компетенций чемпионата по профмастерству 13:38
За 200-миллионное наследство Жванецкого поборются пятеро внебрачных детей 13:27
Михаила Меня доставили в суд для избрания меры пресечения 13:21
Минздрав будет одобрять глав региональных систем здравоохранения 13:20
Фото: Перевернувшийся на МКАДе грузовик поднимали автокраном 13:20
На "Уроке цифры" школьники научатся работать с нейросетями 13:18
Ирак и Саудовская Аравия открыли границы впервые за 30 лет 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
19.11.2020 14:06

ПСБ и правительство Удмуртии обсудили развитие ОПК и инвестпроектов

Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Удмуртии Александр Бречалов провели в Москве рабочую встречу по реализации в регионе приоритетных инвестиционных и социально-экономических проектов в рамках ранее подписанных соглашений.

Стороны, в частности, обсудили развитие программы газификации сельских населенных пунктов при финансовом участии ПСБ. Банк планирует предоставить финансирование для строительства внутрипоселковых газораспределительных сетей на территории 10 муниципальных образований Удмуртии.

На встрече также обсуждались совместные задачи по бесперебойному выполнению госконтрактов и сохранению темпов выпуска продукции двойного назначения и гражданской продукции на предприятиях ОПК, с которыми работает ПСБ. Сегодня банк обслуживает более 300 таких компаний в республике, которым суммарно уже открыл кредитно-гарантийные лимиты более чем на 81 млрд рублей, и планирует их расширение.

Особое внимание на встрече уделили перспективам развития спортивного сектора республики. Правительство Удмуртии и ПСБ в рамках соответствующего соглашения поддерживают Федерацию биатлона, Федерацию лыжного спорта и реализуют проект любительских стартов "Калашников-Спорт". Кроме того, главы банка и региона договорились рассмотреть возможность участия ПСБ в проекте реконструкции ледовой арены в Ижевске.

"Список обсуждаемых сегодня вопросов достаточно широк, что говорит о совместной заинтересованности правительства республики и банка в улучшении инвестиционной и социально-экономической сфер региона. В фокусе внимания банка - работа как с крупными предприятиями ОПК, так и с предприятиями малого и среднего бизнеса. Кроме того, мы продолжим расширять поддержку населения по социально-значимым проектам, включая программы льготного ипотечного кредитования для сотрудников бюджетных организаций, а также развивать спортивные проекты", - прокомментировал итоги встречи председатель ПСБ Петр Фрадков.

"Наше сотрудничество с Промсвязьбанком уже измеряется конкретными показателями: созданными рабочими местами, числом участников спортивных стартов, объемами ремонтных работ. Это говорит о качественном взаимодействии и заинтересованности обеих сторон в проектах, направленных на развитие республики. Перечень перспективных направлений включает в себя и экономические, и социальные вопросы", - отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

Пресс-релизы Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

Мишустин поручил срочно обеспечить лекарствами амбулаторных больных COVID-19
Путин пока не будет выступать с обращением в связи с пандемией
В МИД РФ прокомментировали принятие в США "акта Родченкова"
В Росавиации спрогнозировали восстановление авиаперевозок в 2021 году
Эксперт дал прогноз по началу спада заболеваемости COVID-19 в России