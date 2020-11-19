Пушков сравнил Россию с большим небесным телом

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 19 ноября выступил с онлайн-лекцией на панельной дискуссии в рамках Форума финалистов Конкурса молодых международников СНГ им. А.А. Громыко, в которой рассказал, используя астрономические ассоциации, свое видение места России на геополитической карте мира.

По его словам, один из важнейших вопросов сегодня - окажется ли Россия изолирована или интегрируется в мировой порядок как один из крупных "центров притяжения". "Крупные небесные тела притягивают к себе более мелкие, - привел он астрономическую параллель. Если же крупное тело исчезает, то небольшие объекты попадают в орбиту притяжения другого крупного тела".

Как отметил сенатор, главное - это состояние России сегодня, чтобы она могла стать центром притяжения для небольших государств, расположенных вокруг, в первую очередь - стран бывшего СССР. Поэтому две тысячи российских миротворцев в Нагорном Карабахе - это важнейший фактор влияния. "Если видят, что центр дееспособен, то к нему одно отношение, а если же Россия замкнется в себе, то это будет означать, что другие "космические тела" начнут искать иные центры притяжения", подчеркнул Пушков.

Он отметил также, что сегодня в мире существует несколько больших центров притяжения. Это, например, Китай, который имеет свои интересы в Центральной Азии. "Да, мы близки с Китаем, мы сотрудничаем, но у него есть и свои интересы, и это нормально... У Пекина есть своя программа экспансии под названием "Один пояс - один путь". И Россия должна быть по меньше мере не менее привлекательна для других стран, чем Китай", считает сенатор.

Другой центр притяжения - Евросоюз, который за последнее время хотя и потерял в плане политического влияния, но экономическая мощь у него осталась. "В ЕС рвется Украина, хотя ее туда и не пустят... Белорусская оппозиция тоже тяготеет к Евросоюзу, хотя и не говорит об этом открыто, чтобы не отпугнуть пророссийскую часть своих сторонников. Тихановская будет работать на сближение с ЕС и отдаление от России".

Подобные процессы могут быть активизированы и в Молдавии после прихода на пост президента прозападной Майи Санду, полагает Пушков.

Новый региональный центр притяжения - Турция. "Ранее перспектива вхождения в ЕС и членство в НАТО удерживали ее от самостоятельных шагов, но пришел независимый лидер Эрдоган, который решил создавать самостоятельный центр силы, планируя стать главным игроком исламского мира от Марокко до Пакистана", - говорит сенатор.

В этой связи, отмечает Пушков, надо рассматривать и приход Турции в Нагорный Карабах. Азербайджан - хороший российский партнер, но он уже стал военным союзником Турции и будет с ней сближаться, так как без поддержки Анкары он не смог бы добиться результатов в Нагорном Карабахе.

И, конечно, центром притяжения являются США. Их больше интересует геополитика и стратегия, они различными путями расширяют свое влияние. Например, в Армении, союзнике России, расположено одно из самых больших посольств США. Они распространяют свое влияние через "мягкую силу", через гранты на образование в престижных американских учебных заведениях, и такая политика хорошо себя зарекомендовала.

В 1990-е годы бытовало мнение, что страны бывшего СССР никуда не денутся от России, но время показало, что это не так, отметил Пушков.