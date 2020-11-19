Путин назвал эффект выполнения государством своих обещаний

Если государству удается выполнять свои обещания, это дает позитивную динамику развития, заявил президент на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

В ходе разговора речь зашла о самозанятых: по поручению президента им был возвращен налог на профессиональный доход. "Те, кто поверил в легальность, те, кого официально регистрировали и те, кто регистрировались сами, - те получили максимальную поддержку от государства", - заявил Егоров.

Количество самозанятых растет по 5 тысяч человек в день, подсчитал глава ФНС. "Конечно, это серьезное подспорье людям быть легальными - просто, удобно, без лишней административной нагрузки", - добавил он.

"Это очень хорошо еще и потому, что государство декларирует какие-то задачи и цели и реализует", - заявил президент.

"Конечно, у граждан всегда много претензий к государству, и обоснованно, как правило, но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития в данном случае в этом секторе экономики", - заключил Владимир Путин.