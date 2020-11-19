Путин пока не будет выступать с обращением в связи с пандемией

В Кремле не видят необходимости в обращении президента к гражданам на фоне пандемии.

"Что касается обращений к нации, президент это делает по мере того, как возникает необходимость", - объяснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В настоящее время каких-то отдельных обращений не планируется", - сообщил представитель Кремля. "Сейчас нет необходимости в каких-то дополнительных выступлениях", - пояснил он, напомнив, что в среду президент провел совещание с членами правительства, полностью посвященное ситуации с коронавирусом по стране, с акцентом на регионы.