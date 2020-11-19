Врач перечислил четыре ранних признака заражения коронавирусом

Медики из Великобритании и Канады определили группу симптомов, которые могут проявляться на ранней стадии заражения коронавирусом, но при этом не вызывать подозрений, так как стандартными признаками являются повышение температуры, кашель и одышка, а также потеря обоняния.

Как рассказал изданию Express соавтор исследования доктор Митч Уилсон из Университета Альберты, обзор 36 связанных с COVID-19 исследований показал, что у каждого пятого инфицированного проявлялись проблемы с желудочно-кишечным трактом: диарею, тошноту, боли в области живота и потерю аппетита.

- Конечно, эти проявления могут вызываться и другими причинами, они не обязательно связаны с коронавирусом, но в нынешних условиях на них стоит обратить внимания и рассказать врачу, - отметил Уилсон.

Половина пациентов с положительным результатом на COVID-19 жаловалась на усталость вне зависимости от тяжести заболевания. У некоторых такое состояние сохраняется в течение 10 недель после выздоровления.

Еще один признак, появляющийся на ранней стадии и продолжающийся длительное время, связан с нарушениями работы мозга, которые выражаются в спутанности сознания. То, что новый коронавирус вызывает долгосрочные когнитивные последствия, подтвердило ранее исследование ученых из Имперского колледжа Лондона. Тяжесть повреждений мозга зависит от течения болезни.

Самым редким симптомом считается конъюнктивит. Ссылаясь на данные ученых Американской академии офтальмологии, Уилсон сообщил, что воспаление слизистой глаза возникает примерно 1-3 процентов людей, у которых впоследствии подтвердился COVID-19.