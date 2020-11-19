Разработка танкового огнемета АТО-41 началась 80 лет назад

АТО - автоматический танковый огнемет. Данное вооружение устанавливалось на танки Т-34. Этот огнемет сжигал на расстоянии до 130 метров все живое. В годы Великой Отечественной войны за танком Т-34 с установкой АТО закрепилось прозвище "Змей Горыныч".

Работы по постановке огнеметного оборудования велись еще с двадцатых годов прошлого столетия. Первый огнемет создали в 1932-м. Но его действующий макет разрушился при проведении испытаний. После боев на Халхин-Голе советские конструкторы получили распоряжение от наркома обороны создать огнемет с дальностью метания невязкой смеси не менее 80 метров. Огнемет к тому же не должен был загромождать небольшие боевые отделения танков.

К 3 августа 1940 года для огнемета АТО-41 подобрали пороховые заряды. На испытаниях дальность метания вязкой и невязкой смесью составила 120-140 метров и 75-90 соответственно. До конца года прошли испытания огнемета в танке ХТ-133. Предполагали оснащать огнеметом и танки БТ. Но потом остановились на дальности огнеметания не менее 90 метров на танках Т-50 и Т-34.

Так и создали ОТ-34 - советский средний огнеметный танк Великой Отечественной войны. Отличался он от оригинала Т-34 тем, что был вооружен автоматическим пороховым поршневым огнеметом АТО-41. Его расположили на месте курсового пулемета. Благодаря этому конструкторы сохранили пушку калибра 76 миллиметров. Сократили также и экипаж - до трех человек.

ОТ-34 разработали в 1941 году, а в серийное производство запустили уже в следующем. Огнеметные танки выпускали вплоть до 1944 года. Всего 1170 штук. А с 1943 года на ОТ-34 стали ставить усовершенствованные версии огнеметов АТО-42.

Огненная смесь в танке выстреливалась под большим давлением. Огонь поражал на своем пути всю живую силу противника. На противника танк с АТО наводил страх и ужас.

Огнеметные танковые батальоны и полки использовались в основном при атаке укрепленных полос и населенных пунктов для поражения живой силы противника и уничтожения его огневых средств в укрытиях и укрепленных сооружениях.

АТО-41 имел дальность огнеметания невязкой смесью от 80 до 90 метров, вязкой смесью - 120-130 метров. Объем пороховой камеры - 1,8 литра, расход огнесмеси при выстреле - 15 литров.