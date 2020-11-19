Новости

В Японии роботы начали контролировать соблюдение социальной дистанции 14:44
Шестерых фигурантов дела о пытках в ярославской колонии отпустили 14:44
Более 500 тысяч семей получили маткапитал в беззаявительном порядке 14:42
"Автодор" закроет съезд на трассу М-4 в Подмосковье 14:40
Власти Таиланда намерены наказывать протестующих "всеми возможными мерами" 14:38
Вышел ураганный трейлер "Охотника на монстров" с Миллой Йовович 14:37
Минздрав предлагает оставить аборты в системе ОМС 14:31
Виктор Дробыш выберет лучшую звезду 90-х 14:29
МИД РФ прокомментировал слова посла ФРГ в Литве о целях СССР в войне 14:29
Netflix опубликовал первые кадры нового фильма Роберта Родригеса 14:26
Суд оправдал начальника ярославской колонии по делу о пытках осужденных 14:25
В Британии женщина с COVID-19 родила двойню, будучи в коме 14:18
В Кремле прокомментировали ситуацию с Менем 14:12
В Петербурге осудили компьютерного мастера, обобравшего пенсионера 14:02
Миккельсен прокомментировал новости о съемках в "Фантастических тварях" 13:52
Путин назвал эффект выполнения государством своих обещаний 13:41
В ЦОДД призвали автомобилистов не выезжать в город на летней резине 13:40
Замминистра обороны РФ и спецпосланник ООН обсудили ситуацию в Сирии 13:39
Москвичи победили в большинстве компетенций чемпионата по профмастерству 13:38
За 200-миллионное наследство Жванецкого поборются пятеро внебрачных детей 13:27
Михаила Меня доставили в суд для избрания меры пресечения 13:21
Минздрав будет одобрять глав региональных систем здравоохранения 13:20
Фото: Перевернувшийся на МКАДе грузовик поднимали автокраном 13:20
На "Уроке цифры" школьники научатся работать с нейросетями 13:18
Ирак и Саудовская Аравия открыли границы впервые за 30 лет 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
19.11.2020 13:20
Рубрика: Происшествия

Фото: Перевернувшийся на МКАДе грузовик поднимали автокраном

Текст: Ирина Огилько
Фото: Отдел видеодокументирования ПТ и АСР ГКУ "ПСЦ" Фото: Отдел видеодокументирования ПТ и АСР ГКУ "ПСЦ"
Фото: Отдел видеодокументирования ПТ и АСР ГКУ "ПСЦ"

Утром в четверг на внутренней стороне МКАДа перевернулся грузовик. Пожарные устранили последствия ДТП. Об этом сообщает пресс-служба департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.

Два человека пострадали при столкновении поезда и грузовика в Подмосковье

Утром 19 ноября в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение: на внутренней стороне МКАДа перевернулся грузовик. В результате ДТП были перекрыты две полосы движения, произошел разлив топлива.

На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона столицы. По прибытии пожарные устранили последствия разлива горючего и, используя автокран, поставили автомобиль на колеса. Движение восстановлено. Водитель не пострадал. Правоохранительные органы выясняют причины случившегося.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Мишустин поручил срочно обеспечить лекарствами амбулаторных больных COVID-19
Путин пока не будет выступать с обращением в связи с пандемией
В МИД РФ прокомментировали принятие в США "акта Родченкова"
В Росавиации спрогнозировали восстановление авиаперевозок в 2021 году
Эксперт дал прогноз по началу спада заболеваемости COVID-19 в России
Как мошенники оплачивают покупки украденными банковскими картами
Что изменилось в работе службы судебных приставов