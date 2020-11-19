Фото: Перевернувшийся на МКАДе грузовик поднимали автокраном

Утром в четверг на внутренней стороне МКАДа перевернулся грузовик. Пожарные устранили последствия ДТП. Об этом сообщает пресс-служба департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.

Утром 19 ноября в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение: на внутренней стороне МКАДа перевернулся грузовик. В результате ДТП были перекрыты две полосы движения, произошел разлив топлива.

На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона столицы. По прибытии пожарные устранили последствия разлива горючего и, используя автокран, поставили автомобиль на колеса. Движение восстановлено. Водитель не пострадал. Правоохранительные органы выясняют причины случившегося.