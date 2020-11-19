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19.11.2020 15:34

Под офисом во лжи

К жилому дому ярославца незаконно пристроили двухэтажную конструкцию
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 260(8314)
В Ярославской области владелец половины двухквартирного деревянного дома разобрал свою часть постройки, отрезав ее от общего фундамента и крыши, и соорудил на этом месте... огромное офисное здание. Суд больше года назад признал сооружение самостроем и обязал его снести, однако решение не исполнено до сих пор.
Огромный офис буквально задавил маленький деревянный домик. Но не его владельца. Денис Рощин намерен добиться справедливости. Фото: Ирина Штольба Огромный офис буквально задавил маленький деревянный домик. Но не его владельца. Денис Рощин намерен добиться справедливости. Фото: Ирина Штольба
Огромный офис буквально задавил маленький деревянный домик. Но не его владельца. Денис Рощин намерен добиться справедливости. Фото: Ирина Штольба

Не обратить внимание на нетипичное для жилой застройки здание на Школьной улице в поселке Карачиха, отделанное серо-черным облицовочным кирпичом, с высоченной глухой левой стеной и дизайнерским остеклением (опять же черным) на главном и правом боковом фасадах, довольно трудно. Тем более что стоит оно у проезжей части. С дороги уже не видно, что "на задах" этого сооружения, словно его сиамский брат, находится еще один дом. Хотя недавно две половины единой деревянной постройки были примерно одинаковы и по размеру, и по архитектуре, как множество других блокированных жилых домов, и выглядели как единое целое.

Фото: Владимир Аносов
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- Я был в командировке, когда сосед в 2016 году начал сносить свою половину, - рассказывает живущий в другой части дома Денис Рощин, работающий дальнобойщиком. - Жена, с который мы тогда еще не были в разводе, позвонила в истерике и сообщила, что половину дома отпиливают. Никто супругу и детей даже не предупредил, что будут проводиться такие работы, несовершеннолетние дети находились в доме.

Вернувшись из очередной рабочей поездки, Денис обнаружил, что соседская часть дома в буквальном смысле отрезана: помимо стен демонтированы половина общего ленточного фундамента и половина общей крыши, а внутренняя стена, раньше разделявшая две квартиры, стала внешней, хотя на такой вариант использования рассчитана совсем не была.

Жалобы Рощина в администрацию Ивняковского сельского поселения и администрацию Ярославского района оказались безрезультатными. Нанятые строители вырыли на месте половины блокированного дома котлован, откуда землю, по словам соседей, вывозили КамАЗами, а потом впритык к квартире Рощиных возвели здание, размерами превышающее старое в разы. Между новой постройкой из пеноблоков и старой деревянной остался промежуток около 13 сантиметров, местами чуть больше. Но главное - лишенный второго крыла деревянный дом потерял крепость и стал заметно холоднее, чем был.

Вернувшись из рабочей поездки, Денис обнаружил, что соседская часть дома в буквальном смысле отрезана

- Фундамент плывет, трескается: все же нарушено, - объясняет Рощин. - Было единое все, и вдруг половину отрезали. Крыша держится на остатке стропил. Ночью спишь, и слышно, как дом ходит: скрип какой-то, скрежет. Окошки то открываются, то нет. У меня везде натяжные потолки, так плинтус от потолка в одном месте вообще вывалился. И холодно стало, потому что перегородка не несущая, не капитальная. Чтобы хотя бы поменьше задувало в щель между нашим домом и соседским, я место примыкания зашил досками, но это слабо помогает.

Не дождавшись помощи властей, Денис Рощин обратился с иском в Ярославский районный суд, который встал на его сторону. "...Судом установлено, что строительство спорного объекта выполнено без получения разрешения на строительство в установленном порядке с предоставлением необходимого пакета документов... Согласие всех собственников на строительство не получено, порядок пользования земельным участком в установленном законом порядке не определен, нарушены градостроительные нормы и правила, требования пожарной безопасности", - говорится в судебном решении. Кроме того, суд отметил, что расстояние между домами не позволяет обслуживать и содержать одну из стен деревянного дома, а высокая новая постройка негативно сказывается на инсталляции примыкающей к ней квартиры и земельного участка. И в итоге обязал владельца самостроя его демонтировать.

Суд запретил сносить чужие постройки на своем участке

Это решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях и в июле 2019 года вступило в законную силу. Однако серо-черная постройка, не отделанная облицовочным кирпичом лишь с одной, задней, стороны, никуда не исчезла, хотя все строительные и отделочные работы там остановлены. Знакомые с этим делом люди не без основания полагают, что причина такой медлительности кроется в родственных связях владельца спорного сооружения: среди его близких родственников - депутат муниципального совета Ярославского района, а также гендиректор архитектурно-строительной компании, реализующей проект по строительству жилого квартала в ярославском Заволжье. Сам же молодой ответчик по иску - директор УК, созданной для управления жилфондом этого квартала. Прокомментировать ситуацию с самовольной постройкой дома-офиса он отказался.

Компетентно

Екатерина Пиунова, официальный представитель УФССП России по Ярославской области:

- В Ярославском районном отделении судебных приставов областного УФССП РФ находится исполнительное производство о демонтаже самовольно возведенной постройки. Суд по исковому заявлению гражданина обязал физическое лицо демонтировать самовольно возведенный на земельном участке жилой дом площадью 434,3 квадратных метра. В настоящее время должник решение суда не исполнил, ему вручено требование и установлен новый срок для его исполнения. В случае дальнейшего игнорирования решения суда будет поднят вопрос о принудительном демонтаже здания. Расходы, понесенные при осуществлении исполнительных действий, будут взыскиваться с должника в принудительном порядке.

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