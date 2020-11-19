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19.11.2020 12:26
Рубрика: Власть

Москва повысит выплаты на детей в приемных семьях

Текст: Ангелина Зеленькова
Выплаты московским приемным семьям в следующем году повысят на 3,7%. Эти средства запланированы в городском бюджете, проект которого был представлен на заседании Московской городской Думы.

В настоящее время на учете в органах опеки и попечительства Москвы состоит 19 867 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них только 6,6% являются воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Большинство (93,4%) детей уже воспитываются в семьях. Город делает все возможное, чтобы поддержать такие семьи. К примеру, на возмещение расходов в связи с усыновлением ребенка-сироты, родителям выплачивается единовременная выплата в размере 5 прожиточных минимумов - 89 205 рублей, на второго усыновленного ребенка 7 прожиточных минимумов - 124 887 рублей и третьего и последующих детей - 10 прожиточных минимумов - 178 410 рублей.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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При утверждении бюджета на 2021 год выплаты замещающим семьям будут проиндексированы на 3,7%.

Во-первых, будет повышено ежемесячное вознаграждение приемным родителям. Эта сумма составит 17 318 рублей за приемного ребенка и 29 441 рублей за ребенка-инвалида. В бюджете на эти цели в 2021 году заложено более 1,8 млрд рублей.

Как уточнили в департаменте труда и соцзащиты населения Москвы, если в семье воспитываются один или два приемных ребенка, то вознаграждение получает один из замещающих родителей. А если три и более приемных детей, то оба родителя - за каждого приемного ребенка.

Также в 2021 году планируется индексация на 3,7% ежемесячной выплаты на содержание приемных детей - на покупку одежды, личных вещей, питания и других товаров для ребенка.

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