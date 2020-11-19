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19.11.2020 13:38
Рубрика: Общество

Москвичи победили в большинстве компетенций чемпионата по профмастерству

Текст: Любовь Проценко
Фото: brics-russia2020.ru Фото: brics-russia2020.ru
Фото: brics-russia2020.ru

Москвичи стали победителями в более половины компетенций международного чемпионата профмастерства. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице завершился Международный чемпионат профессионального мастерства для участников из стран БРИКС BRICS Future Skills Challenge. В нем принимали участие в очно-дистанционном формате более тысячи конкурсантов от 16 до 35 лет, экспертов, делегатов и обозревателей из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Ракова рассказала:

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"Триумф сборной Москвы на прошедшем финале национального чемпионата "Молодые профессионалы" наглядно показал качество и масштабность столичной системы профессионального образования, а также важность и незаменимость перспективных прикладных навыков и технологий. Мы очень рады, что международный чемпионат профмастерства прошел в этот раз в Москве, и мы можем использовать весь опыт применения дистанционных технологий для проведения такого рода мероприятий. Наши конкурсанты показали достойный результат, став победителями в 10 из 19 компетенциий.

Участники соревновались на площадках в своих странах. Эксперты следили за ходом состязаний и оценивали работу участников удаленно из Центров управления соревнованиями (ЦУС).

Организатором соревновательных площадок в России стала Москва. Конкурсными площадками выступления российской команды и центрами управления соревнованиями чемпионата BRICS в столице стали ведущие образовательные организации города Москвы. Мероприятия прошли с соблюдением мер безопасности и социальной дистанции. На каждой площадке находилось не больше 6 человек, включая конкурсантов и вспомогательный персонал (эксперты конкурсантов, переводчики и т.д.), для каждого были обеспечены отдельные места. Конкурсанты сборной Москвы соревновались в 17 из 19 компетенций чемпионата.

По итогам товарищеских соревнований между участниками стран-членов стран БРИКС в каждой из 19 компетенций были определены лучшие конкурсанты и команды от каждой из стран - они стали обладателями титула "Best of Nations". Лучшими участниками от Российской Федерации по итогам выступления на соревнованиях по 10 компетенциям стали конкурсанты из Москвы. Москвичи победили в таких компетенциях, как: "Аддитивное производство", "Инженерия космических систем", "Интернет вещей", "Интернет-маркетинг", "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Машинное обучение и большие данные", "Обслуживание сервисных роботов", "Роботизированная сварка", "Технологии информационного моделирования BIM", "Управление жизненным циклом".

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Чемпионат BRICS Future Skills Challenge стал первым в мире международным чемпионатом в очно-дистанционном формате, в ходе которого в режиме реального времени во всех пяти странах опробовали новые технологические и цифровые решения для чемпионатов профессионального мастерства, разработанные Союзом WorldSkills Russia, а также специальные цифровые платформы партнеров, которые стали площадками для проведения чемпионата.

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