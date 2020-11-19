Новости

В Москве зарегистрировано 6438 новых случаев COVID-19 11:15
Московская канатная дорога перешла на зимний режим работы 11:15
В Хабаровском крае введут полную самоизоляцию для людей старше 65 лет 11:09
Минпросвещения поддерживает законопроект "о просветительской деятельности" 11:03
В Москве мужчина пытался через окно проникнуть в школу 11:03
В Дании уничтожили всех зараженных коронавирусом норок 10:59
На улицах Москвы приезжий грабил пенсионеров 10:43
Росприроднадзор потребовал с "ЛУКОЙЛ-Коми" более 19 млн рублей 10:19
В Арктику проведут высокоскоростной интернет 10:07
Ресторатор Раппопорт создал уникальную концепцию Ladurée à-la Russe 10:00
В Москве из-за непогоды отменены или задержаны почти 30 рейсов 09:56
Проценко: Больница в Коммунарке работает в обычном режиме 09:39
Премьер Японии выразил тревогу в связи с ситуацией с COVID-19 в стране 09:34
Маск обогнал Цукерберга в рейтинге миллиардеров 09:32
Оперштаб: Еще 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:20
В Петербург пришло рекордное тепло 09:08
Бизнес получил полезные уроки 09:00
Банки резко снизили одобрение ипотеки на фоне второй волны пандемии 08:12
Российские миротворцы досматривают весь транспорт в Лачинском коридоре 08:09
Обнаружено необычное свойство прививки от гриппа 08:07
Москвичам пообещали дождь со снегом и ветер до 20 м/c 07:55
Назван верный признак рака поджелудочной на ранней стадии 07:10
Глава МИД КНР назвал Россию и Китай "глобальными стабилизаторами" 07:04
Россия проведет высокоскоростной интернет в Арктику 07:04
На Тайване разбился истребитель F-16 06:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
19.11.2020 10:43
Рубрика: Происшествия

На улицах Москвы приезжий грабил пенсионеров

Текст: Михаил Фалалеев

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что в дежурную часть территориального отдела полиции обратились двое пенсионеров. Пенсионерка 75 лет рассказала, что, придя в продуктовый магазин, обнаружила пропажу кошелька с деньгами. 84-летний мужчина заявил об открытом хищении неизвестным денег. По словам пенсионера, грабитель обратился к нему на улице с вопросом о том, где находится ближайшее отделение банка, а затем резким движением выдернул из его рук пакет и похитил находившиеся в нем деньги.

Фото: iStock
В Москве мошенники под видом медработников ограбили пенсионера

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 41-летнего приезжего на Ферганской улице.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ "Кража" и статьей 161 УК РФ "Грабеж" . В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео

Главное сегодня

Банки резко снизили одобрение ипотеки на фоне второй волны пандемии
Эксперт дал прогноз по началу спада заболеваемости COVID-19 в России
Российские космонавты в 2021 году установят рекорд по числу выходов с МКС
В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса
Капитан сборной России извинился за поражение от Сербии
Как мошенники оплачивают покупки украденными банковскими картами
Что изменилось в работе службы судебных приставов