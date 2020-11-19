На улицах Москвы приезжий грабил пенсионеров

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что в дежурную часть территориального отдела полиции обратились двое пенсионеров. Пенсионерка 75 лет рассказала, что, придя в продуктовый магазин, обнаружила пропажу кошелька с деньгами. 84-летний мужчина заявил об открытом хищении неизвестным денег. По словам пенсионера, грабитель обратился к нему на улице с вопросом о том, где находится ближайшее отделение банка, а затем резким движением выдернул из его рук пакет и похитил находившиеся в нем деньги.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 41-летнего приезжего на Ферганской улице.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ "Кража" и статьей 161 УК РФ "Грабеж" . В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.