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19.11.2020 / 12:17
Текст: Сергей Бабкин

Названы самые частые нарушения ПДД в Москве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Столичный департамент транспорта составил рейтинг самых частых нарушений на дорогах Москвы. Предсказуемо на первой позиции - превышение скорости.

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Доля этого вида нарушений составляет 58 процентов. На втором месте - нарушение требований разметки: неправильные перестроения, повороты не с того ряда - это 25 процентов. На третьей позиции - выезд на выделенки, что составляет 6 процентов.

Наконец, несоблюдение требований дорожных знаков и неправильный проезд перекрестков замыкают рейтинг. Доли этих нарушений соответственно составляют 5 и 2 процента.

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